 Xabi Alonso evita hablar del Balón de Oro: "No es mi tema"
Deportes

Xabi Alonso evita hablar del Balón de Oro: "No es mi tema"

Ante la polémica por la ausencia del Real Madrid en la gala del Balón de Oro por segundo año seguido, Xabi Alonso fue claro: "No es mi tema [...] Mi cabeza está sólo en el Levante".

Compartir:
Xabi Alonso, técnico del Real Madrid - EFE
Xabi Alonso, técnico del Real Madrid / FOTO: Agencia EFE

Xabi Alonso, actual entrenador del Real Madrid, evitó pronunciarse sobre el Balón de Oro en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Levante. El técnico fue claro al afirmar que ese tema no forma parte de sus prioridades y que no le corresponde opinar sobre quién debería ser el ganador. "Veo mucho fútbol, pero no es mi tema. No tengo que votar, veremos después de la gala quién es el galardonado. No lo he pensado demasiado", señaló, dejando en evidencia que prefiere mantener el foco en su equipo y no en la polémica que rodea al prestigioso premio.

La postura de Alonso también incluyó el silencio respecto a la ausencia del Real Madrid en la gala, una decisión institucional que se repite tras lo ocurrido la temporada pasada, cuando Vinícius no fue premiado pese a ser uno de los grandes favoritos. El técnico no quiso avivar el debate, enfatizando que lo verdaderamente importante para él y su plantilla es el rendimiento en el campo. "Mañana tenemos partido contra el Levante, y cada partido es muy importante. Mi cabeza está sólo en el Levante", zanjó el entrenador.

Xabi Alonso analiza a su próximo rival

El Real Madrid afronta este compromiso en un momento positivo, con seis victorias en los seis partidos disputados hasta la fecha, cinco en Liga y uno en Champions League. Para Alonso, este inicio perfecto es solo el principio de un proyecto que aún está en construcción. "Estamos mejor, en el camino. Todavía podemos estar mejor. Son cinco partidos de Liga, uno de Champions, no es nada; tenemos que tener la ambición de querer más y ser constantes", declaró, mostrando un enfoque de crecimiento continuo y de búsqueda de solidez colectiva.

De cara al encuentro, el entrenador no dudó en reconocer las virtudes del Levante, un rival que ha mostrado competitividad contra equipos como el Betis y el Barcelona. "Cualquier visita es complicada. Mañana tendremos que jugar con calidad, ritmo y concentración", advirtió Alonso, consciente de que su equipo deberá mantener la intensidad para prolongar su buena racha. Así, mientras el mundo del fútbol pone los ojos en la gala del Balón de Oro, Alonso prefiere seguir centrado en el césped, convencido de que los títulos se conquistan desde la regularidad y el trabajo diario.

En Portada

Tormenta tropical Narda no representa riesgo para Guatemalat
Nacionales

Tormenta tropical Narda no representa riesgo para Guatemala

04:01 PM, Sep 21
Fotos: Inauguran piscina en polideportivo de Santa Catarina Pinulat
Nacionales

Fotos: Inauguran piscina en polideportivo de Santa Catarina Pinula

05:44 PM, Sep 21
Casa Blanca anuncia que solo falta la firma para que TikTok siga operando bajo control estadounidenset
Internacionales

Casa Blanca anuncia que solo falta la firma para que TikTok siga operando bajo control estadounidense

08:45 AM, Sep 21
Lunes arranca trabajo de Selección Nacional de Guatemalat
Deportes

Lunes arranca trabajo de Selección Nacional de Guatemala

07:41 PM, Sep 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados Unidosredes socialesMundial 2026EE.UU.Liga NacionalSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos