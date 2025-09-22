Xabi Alonso evita hablar del Balón de Oro: "No es mi tema"

Xabi Alonso, actual entrenador del Real Madrid, evitó pronunciarse sobre el Balón de Oro en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Levante. El técnico fue claro al afirmar que ese tema no forma parte de sus prioridades y que no le corresponde opinar sobre quién debería ser el ganador. "Veo mucho fútbol, pero no es mi tema. No tengo que votar, veremos después de la gala quién es el galardonado. No lo he pensado demasiado", señaló, dejando en evidencia que prefiere mantener el foco en su equipo y no en la polémica que rodea al prestigioso premio.
La postura de Alonso también incluyó el silencio respecto a la ausencia del Real Madrid en la gala, una decisión institucional que se repite tras lo ocurrido la temporada pasada, cuando Vinícius no fue premiado pese a ser uno de los grandes favoritos. El técnico no quiso avivar el debate, enfatizando que lo verdaderamente importante para él y su plantilla es el rendimiento en el campo. "Mañana tenemos partido contra el Levante, y cada partido es muy importante. Mi cabeza está sólo en el Levante", zanjó el entrenador.
Xabi Alonso analiza a su próximo rival
El Real Madrid afronta este compromiso en un momento positivo, con seis victorias en los seis partidos disputados hasta la fecha, cinco en Liga y uno en Champions League. Para Alonso, este inicio perfecto es solo el principio de un proyecto que aún está en construcción. "Estamos mejor, en el camino. Todavía podemos estar mejor. Son cinco partidos de Liga, uno de Champions, no es nada; tenemos que tener la ambición de querer más y ser constantes", declaró, mostrando un enfoque de crecimiento continuo y de búsqueda de solidez colectiva.
De cara al encuentro, el entrenador no dudó en reconocer las virtudes del Levante, un rival que ha mostrado competitividad contra equipos como el Betis y el Barcelona. "Cualquier visita es complicada. Mañana tendremos que jugar con calidad, ritmo y concentración", advirtió Alonso, consciente de que su equipo deberá mantener la intensidad para prolongar su buena racha. Así, mientras el mundo del fútbol pone los ojos en la gala del Balón de Oro, Alonso prefiere seguir centrado en el césped, convencido de que los títulos se conquistan desde la regularidad y el trabajo diario.