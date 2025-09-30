 Afición de Galatasaray pide ante Liverpool "Palestina libre"
Deportes

Afición del Galatasaray pide ante Liverpool una "Palestina libre"

Asimismo, una de las pancartas desplegadas en el partido de Champions League decía: "Gaza libre y bebés vivos".

Afición de Galatasaray mostró su apoyo a Palestina durante Champions League
Afición de Galatasaray mostró su apoyo a Palestina durante Champions League / FOTO: RR. SS.

La afición del Galatasaray desplegó tres pancartas en el partido de Liga de Campeones contra el Liverpool, una con la frase "Palestina Libre", otra con "Gaza libre y bebés vivos" y una tercera en la que podía leerse "Si Jerusalén no es libre, el mundo es cautivo".

Esto ha ocurrido días después de que la Federación de futbol turca haya pedido la suspensión de Israel de las competiciones internacionales por lo que una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio de Israel en la Franja de Gaza, que ha causado la muerte de más de 66.000 personas desde octubre de 2023.

La UEFA planea tomar una decisión próximamente sobre la exclusión o no de Israel, con buena parte de sus miembros favorables a dejar fuera a este país y a sus equipos de dichas competiciones.

Triunfo de los turcos

Un penalti transformado por el nigeriano Victor Osimhen dio este martes la victoria por 1-0 al Galatasaray en la visita del Liverpool a Estambul, que vio como en el minuto 89 el VAR rectificó un penalti que le habían pitado a favor para empatar el encuentro.

El conjunto turco se mostró sólido en su feudo, arropado por una afición que llevó en volandas a su equipo durante los 90 minutos, mientras que el Liverpool, por su parte, se encontró con un ambiente hostil desde la víspera, cuando los ultras locales recibieron al equipo inglés con lanzamiento de petardos a su llegada a Estambul.

Con este triunfo, el Galatasaray se quita el mal sabor de boca tras la dura derrota de la primera jornada ante el Eintracht de Fráncfort por 5-1.

Los 'Reds', en cambio, que había arrancado la temporada con pleno de victorias, encadena su segunda derrota consecutiva después de caer el pasado sábado ante el Crystal Palace en la Premier League.

*Información EFE.

