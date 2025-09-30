 Aurora informa que no permitirá afición de Municipal
Deportes

Aurora no permitirá afición de Municipal en el estadio Guillermo Slowing

La junta directiva de los aurinegros asegura que dicha medida es para dar cumplimiento con el Reglamento de Competencia.

Compartir:
Aurora recibirá a Municipal este domingo 5 de octubre
Aurora recibirá a Municipal este domingo 5 de octubre / FOTO: Alex Meoño

Los partidos de revancha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional continuarán este fin de semana y uno de los duelos estelares es el Aurora F. C.-Municipal, clubes que durante la primera vuelta se midieron en el estadio El Trébol con triunfo para los "Rojos" por 2-1.

Para este compromiso que se realizará en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán, la junta directiva aurinegra emitió un comunicado para recordar que al escenario deportivo no se permitirá el ingreso de afición visitante (de Municipal).

"La junta directiva del club Aurora hace de conocimiento público que el ingreso a las instalaciones del estadio Guillermo Slowing de Amatitlán, donde se disputará el partido entre Aurora y Municipal el domingo 5 de octubre a las 11 horas será exclusivo para los aficionados aurinegros".

Dentro de su argumentación, Aurora señala que con esa medida solo se está dando cumplimiento al artículo 23 del Reglamento de Competencia de la Temporada Oficial 2025-2026 de la Liga Nacional de Futbol de la República de Guatemala que: "Restringe el ingreso de aficionados visitantes para mantener el orden y seguridad que deben prevalecer en los encuentros deportivos, con el propósito de garantizar un ambiente seguro y libre de violencia en las gradas".  

Asimismo, Aurora reitera que no se permitirá el ingreso de la afición de Municipal, ni el uso de camisolas o distintivo del equipo rival.

Por la revancha

Aurora, uno de los grandes protagonistas de este Apertura 2025, y la sorpresa debido a su condición de recién ascendido, recibe el domingo 5 de octubre a las 11:00 horas al Municipal, actual líder del campeonato, y será una buena oportunidad para tomar revancha tras la derrota ocurrida en la primera vuelta.

A la fecha 13, Aurora llegará con 11 partidos disputados y Municipal con 12 ya solventados. En puntos, los aurinegros suman 19 y son cuartos; Municipal tiene 26 y es líder, aunque un triunfo de los "Tigres" les permitirá seguir en la lucha por el subliderato y acortar distancia respecto a su rival.

Una derrota de los de Saúl Philip estarían perdiendo una gran oportunidad para obtener más adelante la posición de privilegio del futbol mayor guatemalteco.  

Municipal se impone a Aurora y logra su primer triunfo del Apertura 2025

Después de 20 años sin enfrentarse en Liga Nacional, Municipal venció 2-1 a Aurora en un emocionante clásico de antaño disputado en El Trébol.

En Portada

MP busca un presupuesto más robusto para 2026; Porras explica planificación ante diputadost
Nacionales

MP busca un presupuesto "más robusto" para 2026; Porras explica planificación ante diputados

11:59 AM, Sep 30
Al ritmo de Mbappé, el Real Madrid golea al Kairat Almatyt
Deportes

Al ritmo de Mbappé, el Real Madrid golea al Kairat Almaty

12:40 PM, Sep 30
Caso Usac: Estudiante enviado a Mariscal Zavala mientras se define su situación legalt
Nacionales

Caso Usac: Estudiante enviado a Mariscal Zavala mientras se define su situación legal

10:35 AM, Sep 30
Onda del este genera lluvias en gran parte del paíst
Nacionales

Onda del este genera lluvias en gran parte del país

08:23 AM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Mundial 2026Liga NacionalReal MadridFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos