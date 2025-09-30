Aurora informa que no permitirá afición de Municipal

Los partidos de revancha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional continuarán este fin de semana y uno de los duelos estelares es el Aurora F. C.-Municipal, clubes que durante la primera vuelta se midieron en el estadio El Trébol con triunfo para los "Rojos" por 2-1.
Para este compromiso que se realizará en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán, la junta directiva aurinegra emitió un comunicado para recordar que al escenario deportivo no se permitirá el ingreso de afición visitante (de Municipal).
"La junta directiva del club Aurora hace de conocimiento público que el ingreso a las instalaciones del estadio Guillermo Slowing de Amatitlán, donde se disputará el partido entre Aurora y Municipal el domingo 5 de octubre a las 11 horas será exclusivo para los aficionados aurinegros".
Dentro de su argumentación, Aurora señala que con esa medida solo se está dando cumplimiento al artículo 23 del Reglamento de Competencia de la Temporada Oficial 2025-2026 de la Liga Nacional de Futbol de la República de Guatemala que: "Restringe el ingreso de aficionados visitantes para mantener el orden y seguridad que deben prevalecer en los encuentros deportivos, con el propósito de garantizar un ambiente seguro y libre de violencia en las gradas".
Asimismo, Aurora reitera que no se permitirá el ingreso de la afición de Municipal, ni el uso de camisolas o distintivo del equipo rival.
Por la revancha
Aurora, uno de los grandes protagonistas de este Apertura 2025, y la sorpresa debido a su condición de recién ascendido, recibe el domingo 5 de octubre a las 11:00 horas al Municipal, actual líder del campeonato, y será una buena oportunidad para tomar revancha tras la derrota ocurrida en la primera vuelta.
A la fecha 13, Aurora llegará con 11 partidos disputados y Municipal con 12 ya solventados. En puntos, los aurinegros suman 19 y son cuartos; Municipal tiene 26 y es líder, aunque un triunfo de los "Tigres" les permitirá seguir en la lucha por el subliderato y acortar distancia respecto a su rival.
Una derrota de los de Saúl Philip estarían perdiendo una gran oportunidad para obtener más adelante la posición de privilegio del futbol mayor guatemalteco.