Dani Carvajal recibe dos partidos de suspensión

Dani Carvajal, capitán y lateral derecho del Real Madrid, ha recibido una sanción de dos partidos por parte del comité disciplinario de la UEFA. La decisión se tomó tras su expulsión en el duelo contra el Olympique de Marsella en la primera jornada de la Liga de Campeones. El defensa español vio la tarjeta roja directa en el minuto 72, luego de un altercado con el guardameta argentino Gerónimo Rulli, a quien golpeó con la cabeza en medio de una discusión antes de un saque de esquina.
Con esta sanción, Carvajal no podrá disputar el próximo compromiso del Real Madrid ante el Kairat Almaty en suelo kazajo, ni tampoco estará disponible para la tercera jornada frente a la Juventus, programada para el 22 de octubre. Sin embargo, esta suspensión coincide con un momento complicado para el capitán blanco, ya que se encuentra lesionado tras sufrir una rotura muscular en el sóleo de su pierna derecha durante el último partido de LaLiga EA Sports ante el Atlético de Madrid.
¿Cuándo vuelve Carvajal?
El tiempo estimado de recuperación del lateral es de entre cuatro y cinco semanas, por lo que, de cualquier forma, no habría podido estar presente en estos compromisos europeos. La lesión supone un contratiempo para Xabi Alonso, quien pierde no solo a un referente defensivo, sino también a uno de los líderes del vestuario en una fase clave de la temporada.
Según medios españoles, el gran objetivo de Carvajal es recuperarse a tiempo para el Clásico frente al FC Barcelona, previsto para el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu. Su presencia en ese encuentro sería fundamental para el Real Madrid, que necesita contar con su capitán en un partido de máxima exigencia tanto en lo deportivo como en lo emocional. La afición merengue espera que la evolución del jugador sea positiva y que pueda regresar al campo en uno de los duelos más esperados del calendario.