Hansi Flick habla sobre el favoritismo del Barça

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, dejó claro en rueda de prensa que al conjunto azulgrana le gusta asumir el papel de favorito en la Liga de Campeones, aunque advirtió que el camino hacia el título es largo y exigente. En la previa al duelo frente al París Saint-Germain, el técnico alemán subrayó la magnitud del reto, elogiando al cuadro parisino como uno de los mejores de la temporada pasada y resaltando la calidad de sus jugadores y entrenador. "Somos el Barça y nos gusta ser favoritos, pero sabemos que es mucho trabajo y un camino largo", afirmó con determinación.
El estratega germano evitó hacer referencia al último cruce contra el PSG, en el que el Barça fue eliminado en los cuartos de final de hace dos ediciones. Flick aseguró que "todo ha cambiado" en ambos equipos y mostró confianza en que el presente es distinto. Además, se mostró cauto respecto a la alineación inicial, sin revelar si el delantero titular será Robert Lewandowski o Ferran Torres, ya que considera necesarias las virtudes de ambos durante los 90 minutos. También aclaró que la elección de la zaga dependerá de las características del rival, defendiendo la flexibilidad táctica del plantel.
Fick espera un partido vibrante ante el PSG
Respecto a las bajas en el centro del campo, Flick admitió la importancia de las ausencias, pero expresó plena confianza en los jóvenes que están dando un paso al frente. Además, ratificó su apoyo incondicional a Ronald Araujo, descartando cualquier duda sobre su titularidad pese a los antecedentes contra el PSG. El entrenador también valoró la seguridad que le brinda Szczesny bajo los tres palos, así como la buena adaptación de Marcus Rashford y la evolución de Pedri como líder dentro del vestuario.
Al hablar de Lamine Yamal, Flick reconoció el talento excepcional del joven extremo, aunque recalcó que para consolidarse en la élite deberá mejorar en su faceta defensiva y en el esfuerzo colectivo. Finalmente, el técnico alemán adelantó que una de las claves ante el PSG será el control de la posesión, un desafío mayúsculo frente a un rival que también domina la presión y el manejo del balón. "Tendremos que empezar a nuestro máximo nivel desde el inicio hasta el final. Esto es la Champions", concluyó Flick, mostrando confianza y ambición en la antesala de un choque de alto voltaje.