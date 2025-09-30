Resultado Kairat vs Real Madrid - Jornada 2 Champions League

El Real Madrid vivió una noche histórica en Kazajistán al enfrentar por primera vez al Kairat Almaty en la UEFA Champions League. El largo viaje de más de ocho mil kilómetros hasta tierras kazajas tuvo su recompensa, ya que los merengues se impusieron con un contundente 0-5 que les permite seguir con paso firme en la máxima competición europea. El equipo dirigido por Xabi Alonso mostró oficio, carácter y, sobre todo, la calidad de su gran figura, Kylian Mbappé.
El delantero francés fue nuevamente el protagonista absoluto del encuentro al firmar un triplete. Su primera anotación llegó al minuto 25 desde el punto penal, tras una falta cometida sobre el joven Franco Mastantuono. Ya en la segunda mitad, al minuto 51, Mbappé volvió a brillar con una definición de clase mundial, aprovechando un pase largo de Courtois para picar el balón ante la salida del arquero local. El hat-trick se completó al 73’, con un disparo potente y bien colocado que dejó sin opciones al guardameta del Kairat.
Triunfo obligatorio del Real Madrid
La goleada se amplió en el minuto 82 con un tanto de Eduardo Camavinga, quien había ingresado segundos antes al terreno de juego; para cerrar el partido, Brahim Díaz anotó el definitivo 0-5 al minuto 90+3, justo antes del pitazo final.
Este triunfo llega como un alivio para el conjunto blanco, que el fin de semana anterior había caído en el derbi madrileño frente al Atlético (5-2), resultado que además le costó el liderato en LaLiga a manos del Barcelona. En Europa, sin embargo, el camino es perfecto: dos victorias en dos partidos, primero ante el Marsella y ahora contra el Kairat.
Las cifras de Mbappé en este inicio de temporada son realmente impresionantes. Con el triplete en Kazajistán suma 13 goles en apenas 9 partidos oficiales: 8 en LaLiga y 5 en la Champions League. El Real Madrid, que ahora prepara su regreso a España para enfrentar al Villarreal en el Santiago Bernabéu, confía en que su estrella siga marcando diferencias y mantenga al equipo en la pelea tanto en la liga doméstica como en el torneo continental. Todo apunta a que esta campaña podría ser recordada como una de las más prolíficas del astro francés con la camiseta blanca.