 FC Barcelona y PSG se unen por la Fundación Xana
FC Barcelona y PSG se unen por la Fundación Xana

El Barça y PSG subastarán sus camisetas de Champions para apoyar a la Fundación Xana, creada por la familia de Luis Enrique en memoria de su hija, y a niños con enfermedades graves.

El FC Barcelona ha anunciado una emotiva iniciativa solidaria en el marco de la Liga de Campeones. El club azulgrana subastará las camisetas utilizadas por los jugadores en el duelo de este miércoles frente al París Saint-Germain, con el objetivo de recaudar fondos que serán destinados a la Fundación Xana. Esta organización fue creada por la familia de Luis Enrique Martínez, actual entrenador del conjunto francés, tras el fallecimiento de su hija, y trabaja en el acompañamiento integral de niños con enfermedades graves y de sus familias.

Los beneficios obtenidos de esta subasta se dirigirán principalmente al programa Pulseres Blaugranes de la Fundación Barça, enfocado en mejorar y humanizar la estancia hospitalaria de niños y adolescentes que enfrentan tratamientos de larga duración. No obstante, una parte de la recaudación se reservará especialmente para la Fundación Xana, como muestra del compromiso del Barça con causas sociales que trascienden lo deportivo.

Luis Enrique agradece al Barcelona y PSG

En un comunicado oficial, el club catalán explicó que esta acción forma parte de la colaboración que ambas fundaciones mantienen desde hace algunos meses. Como parte de este vínculo, se prevé que próximamente un niño con una enfermedad grave pueda vivir un encuentro especial con los jugadores del primer equipo, reforzando así la conexión entre el fútbol y la solidaridad.

Por su lado, el París Saint-Germain también se unirá a esta noble causa luciendo en sus camisetas el logotipo de la Fundación Xana, justo debajo del dorsal, durante el choque en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Además, el club francés anunció que sus camisetas de juego también serán subastadas y que el total de lo recaudado será destinado a la misma organización benéfica, fortaleciendo el espíritu solidario de esta cita europea.

En la previa del encuentro, Luis Enrique expresó públicamente su agradecimiento al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, por el gesto de visibilizar la labor de la Fundación Xana. El técnico asturiano recordó que esta entidad recibió recientemente el Premio Sócrates en la gala del Balón de Oro, subrayando que cada acción que le otorga visibilidad es fundamental para seguir brindando apoyo a niños y familias que atraviesan momentos difíciles. De esta forma, el fútbol demuestra una vez más su capacidad de convertirse en un vehículo de solidaridad y esperanza.

