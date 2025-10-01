Valverde rompe el silencio tras su suplencia en Kazajistán

Fede Valverde se convirtió en protagonista involuntario del Real Madrid tras no disputar ni un solo minuto en el encuentro ante el Kairat Almaty, su primera ausencia en la temporada. La decisión sorprendió a muchos, sobre todo porque apenas 24 horas antes el uruguayo había comparecido en rueda de prensa, un gesto que históricamente suele anticipar su titularidad. En sus declaraciones, Valverde fue claro al señalar que no se ve jugando de lateral derecho, posición que ha ocupado en ocasiones anteriores por necesidad del equipo. Su actitud durante el partido, desde la banda, generó debates sobre su disposición, aunque tanto Xabi Alonso como el entorno del jugador negaron cualquier conflicto.
La ausencia de Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold por lesión dejó a Xabi Alonso sin laterales derechos disponibles en la primera plantilla, una posición que Valverde había ocupado 15 veces la pasada temporada, incluyendo partidos decisivos de la Liga de Campeones. Sin embargo, la llegada de Alonso como técnico ha modificado la estructura del equipo. Mientras Tchouaméni se consolida como pivote y Rodrygo disputa la banda izquierda con Vinícius, Valverde se desempeña habitualmente como mediocentro, aunque las lesiones y la dinámica del equipo podían haberlo llevado nuevamente al lateral derecho.
Valverde emite comunicado
Previo al partido en Kazajistán, Valverde reiteró su postura: "El entrenador sabe que no me gusta mucho jugar de lateral, pero siempre estoy a disposición del equipo". El uruguayo subrayó que nunca se ha negado a jugar en otra posición y que su compromiso con el Real Madrid es absoluto: "Siempre dejé claro que daría lo mejor de mí donde me necesitara Xabi, Ancelotti o Zidane. Es un privilegio ser titular y representar al club. Siempre he estado a disposición del equipo y voy a morir por mis compañeros y por el Real Madrid". A pesar de estas declaraciones, Raúl Asencio fue quien finalmente ocupó el lateral derecho ante el Kairat Almaty, mientras Valverde permanecía en el banquillo.
Ante la ola de críticas y especulaciones, Valverde emitió un comunicado en sus redes sociales, aclarando su posición de manera contundente: "He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso. Siempre he hecho saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos. Dejaré el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera". Con este mensaje, el mediocampista uruguayo busca zanjar la polémica y reafirma su compromiso con el Real Madrid de cara al próximo encuentro ante el Villarreal por la octava jornada de LaLiga.