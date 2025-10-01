 Jürgen Klopp no tiene pensado volver a entrenar
Deportes

Jürgen Klopp no tiene pensado volver a entrenar

"Ahora es agradable poder ir al cine o a bodas sin preocuparse del fútbol", afirmó Klopp, quien descarta regresar a los banquillos.

Compartir:
Jürgen Kloppe, exentrenador del Liverpool FC - Liverpool FC
Jürgen Kloppe, exentrenador del Liverpool FC / FOTO: Liverpool FC

El ex entrenador del Liverpool y del Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, ha dejado claro que, por ahora, no extraña entrenar ni tiene planes de regresar a los banquillos. En una entrevista concedida a The Athletic, el estratega alemán confesó que su decisión de alejarse del fútbol de élite fue tomada con total convicción, aunque no descarta la posibilidad de volver en un futuro lejano. "Eso es lo que pienso. Pero no se sabe. Tengo 58 años. Si volviera a empezar a los 65, todo el mundo diría: ¡Dijiste que no volverías a hacerlo! Lo siento, ¡lo pensaba al 100% cuando lo dije!", explicó Klopp.

El veterano técnico resaltó el valor de tener tiempo libre, algo que durante casi 25 años de carrera profesional fue prácticamente imposible. "En casi 25 años, he ido dos veces a una boda, una de ellas fue la mía y la otra hace dos meses. En 25 años, he ido cuatro veces al cine, todas en las últimas ocho semanas. Ahora es agradable poder hacerlo", relató. Según Klopp, ahora puede disfrutar de las vacaciones y decidir sus actividades sin la presión del calendario futbolístico. "Estuve en tantos países diferentes como entrenador y no vi nada de ellos; sólo el hotel, el estadio o el campo de entrenamiento. Nada más. Ahora puedo irme de vacaciones. Y yo decido cuándo", agregó.

Klopp disfruta su nueva vida

Klopp comparó su experiencia con la de actores de Hollywood, como Daniel Craig, quien interpretó a James Bond. Señaló que, al igual que los actores, los entrenadores viven para su trabajo y deben entregarse al máximo para alcanzar el éxito. "Sé cómo viven casi todos los entrenadores de fútbol. Viven para el trabajo, entregados al máximo. No se puede tener éxito en este negocio sin hacerlo así", afirmó. Incluso mencionó a Pep Guardiola, destacando su habilidad para equilibrar trabajo y ocio: "Le dije a Pep que había mejorado su hándicap en el golf con su edad. ¡Y yo no tuve ni un minuto de tiempo para jugar al golf! Por eso él es un genio y yo no".

Tras dejar el Liverpool al final de la temporada 2023-24, Klopp asumió el cargo de responsable global de fútbol de Red Bull, supervisando los equipos de la marca en todo el mundo. En la entrevista, reveló algunas de sus decisiones, como el despido de Marco Rose en el RB Leipzig y los cambios en las instalaciones del New York Red Bull.

Además, opinó sobre el calendario exigente que incluye torneos como el Mundial de Clubes, subrayando la importancia de cuidar a los jugadores: "Los mejores jugadores del mundo ya no tienen descanso. Esto no se haría en ningún otro ámbito de la vida. Imagínate que sacas al mejor artista todas las noches hasta que se derrumba y luego le decimos: Lo siento, ha perdido la concentración"

Foto embed
Jürgen Klopp, presentado como nuevo director de futbol de Red Bull - EFE

En Portada

Motorista afectado por lluvias: La llanta me estaba patinando y la corriente crecía mást
Nacionales

Motorista afectado por lluvias: "La llanta me estaba patinando y la corriente crecía más"

08:04 AM, Oct 01
Entradas limitadas para guatemaltecos que quieran asistir al Estadio Cuscatlánt
Deportes

Entradas limitadas para guatemaltecos que quieran asistir al Estadio Cuscatlán

09:41 AM, Oct 01
Cinco heridos tras explosión en vivienda de zona 13t
Nacionales

Cinco heridos tras explosión en vivienda de zona 13

09:25 AM, Oct 01
Día del Niño 2025: Guatemala celebra con arte, juegos y cultura en diversas actividades familiarest
Farándula

Día del Niño 2025: Guatemala celebra con arte, juegos y cultura en diversas actividades familiares

08:14 AM, Oct 01

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos