Jürgen Klopp no tiene pensado volver a entrenar

El ex entrenador del Liverpool y del Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, ha dejado claro que, por ahora, no extraña entrenar ni tiene planes de regresar a los banquillos. En una entrevista concedida a The Athletic, el estratega alemán confesó que su decisión de alejarse del fútbol de élite fue tomada con total convicción, aunque no descarta la posibilidad de volver en un futuro lejano. "Eso es lo que pienso. Pero no se sabe. Tengo 58 años. Si volviera a empezar a los 65, todo el mundo diría: ¡Dijiste que no volverías a hacerlo! Lo siento, ¡lo pensaba al 100% cuando lo dije!", explicó Klopp.
El veterano técnico resaltó el valor de tener tiempo libre, algo que durante casi 25 años de carrera profesional fue prácticamente imposible. "En casi 25 años, he ido dos veces a una boda, una de ellas fue la mía y la otra hace dos meses. En 25 años, he ido cuatro veces al cine, todas en las últimas ocho semanas. Ahora es agradable poder hacerlo", relató. Según Klopp, ahora puede disfrutar de las vacaciones y decidir sus actividades sin la presión del calendario futbolístico. "Estuve en tantos países diferentes como entrenador y no vi nada de ellos; sólo el hotel, el estadio o el campo de entrenamiento. Nada más. Ahora puedo irme de vacaciones. Y yo decido cuándo", agregó.
Klopp disfruta su nueva vida
Klopp comparó su experiencia con la de actores de Hollywood, como Daniel Craig, quien interpretó a James Bond. Señaló que, al igual que los actores, los entrenadores viven para su trabajo y deben entregarse al máximo para alcanzar el éxito. "Sé cómo viven casi todos los entrenadores de fútbol. Viven para el trabajo, entregados al máximo. No se puede tener éxito en este negocio sin hacerlo así", afirmó. Incluso mencionó a Pep Guardiola, destacando su habilidad para equilibrar trabajo y ocio: "Le dije a Pep que había mejorado su hándicap en el golf con su edad. ¡Y yo no tuve ni un minuto de tiempo para jugar al golf! Por eso él es un genio y yo no".
Tras dejar el Liverpool al final de la temporada 2023-24, Klopp asumió el cargo de responsable global de fútbol de Red Bull, supervisando los equipos de la marca en todo el mundo. En la entrevista, reveló algunas de sus decisiones, como el despido de Marco Rose en el RB Leipzig y los cambios en las instalaciones del New York Red Bull.
Además, opinó sobre el calendario exigente que incluye torneos como el Mundial de Clubes, subrayando la importancia de cuidar a los jugadores: "Los mejores jugadores del mundo ya no tienen descanso. Esto no se haría en ningún otro ámbito de la vida. Imagínate que sacas al mejor artista todas las noches hasta que se derrumba y luego le decimos: Lo siento, ha perdido la concentración".