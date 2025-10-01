LaLiga presenta denuncia por insultos en el Metropolitano

LaLiga ha presentado una denuncia formal ante los órganos competentes tras los incidentes violentos y los cánticos ofensivos registrados en la última jornada de competición. En particular, el organismo señaló los insultos dirigidos por aficionados del Atlético de Madrid hacia el Real Madrid y su hinchada durante el derbi madrileño, así como los lanzamientos verbales de seguidores madridistas contra el técnico rojiblanco, Diego Pablo Simeone. Estas acciones evidencian un clima de tensión y hostilidad que LaLiga busca erradicar de los estadios españoles.
El informe publicado por LaLiga detalla cinco incidencias protagonizadas por la afición local en el Estadio Metropolitano, entre las que se incluye el lanzamiento de un objeto de pequeño tamaño desde la grada, que afortunadamente no impactó en ninguna persona. Además, se documentaron cinco momentos en los que los seguidores visitantes profirieron insultos contra la afición atlética, el club y su entrenador, reflejando que el conflicto verbal no se limitó a un solo sector del estadio.
LaLiga invita a usar las plataformas de denuncias
Los episodios de comportamientos ofensivos no se limitaron al derbi madrileño. En el encuentro entre Girona y Espanyol, aficionados locales lanzaron insultos al equipo visitante en tres ocasiones, mientras que seguidores españolistas realizaron ataques verbales tanto al conjunto rival como al FC Barcelona. Asimismo, en el partido entre Getafe y Levante, se registraron dos episodios en los que la afición del equipo madrileño insultó al árbitro. Otros incidentes destacados incluyen los insultos de los seguidores del Burgos hacia jugadores del Málaga y los del Valladolid contra la Cultural y Deportiva Leonesa.
LaLiga insiste en que, mediante la plataforma LALIGAVS, se recogen informes, sugerencias y requerimientos de los aficionados para contribuir a la prevención de la violencia en los estadios. Desde hace años, el organismo reclama mayores competencias para poder combatir eficazmente estos problemas, buscando crear un entorno seguro y respetuoso que permita disfrutar del fútbol sin hostilidades ni agresiones. La denuncia reciente refleja el compromiso de LaLiga en la lucha constante contra la violencia y los comportamientos ofensivos en el deporte.