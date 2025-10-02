 Cinco caras nuevas en la convocatoria de Selección de Panamá
Deportes

Cinco caras nuevas en la convocatoria de Selección de Panamá

Azarías Londoño, exjugador de Comunicaciones, es una de las novedades en convocatoria de Panamá.

Azarías Londoño es uno de los convocados en Selección de Panamá
Azarías Londoño es uno de los convocados en Selección de Panamá / FOTO: RR. SS.

José Murillo, Jiovany Ramos, Azarías Londoño, Edward Cedeño y Omar Browne encabezan las novedades en la lista de 24 jugadores que presentó este jueves el seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, para la fase final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

La lista de Panamá incluye a 22 futbolistas que militan en clubes del extranjero y dos de la liga local.

En el caso de Browne, de 31 años y actualmente en el Estudiantes de Mérida venezolano, vuelve al equipo nacional tras su participación en las pasadas eliminatorias para Catar 2022.

Murillo y Ramos regresan después de haber sido convocados por última vez en febrero, cuando Panamá cayó por 6-1 en un amistoso ante Chile en condición de visitante.

Cedeño y Londoño, las otras novedades, retornan ante algunas bajas de jugadores por lesión.

La Federación Panameña de Futbol informó que los entrenamientos se iniciarán el domingo próximo.

Panamá deberá visitará el 10 de octubre a El Salvador y cuatro días después recibirá a Surinam, en dos duelos claves para mantener viva la ilusión de ir a su segundo mundial de mayores.

Los convocados de Panamá 

  • Porteros: Orlando Mosquera (Al-Fahya-KSA), Luis Mejía (Nacional-URU) y César Samudio (Marathon-HON)
  • Defensas: José Córdoba (Norwich City-GBR), Andrés Andrade (LASK Linz-AUT) César Blackman (Slovan Bratislava-SVK), Fidel Escobar (Saprissa-CRC), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello-VEN), Michael Amir Murillo (Olympique Marsella-FRA), Eric Davis (Plaza Amador) y Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira-VEN)
  • Centrocampistas: Aníbal Godoy (San Diego-USA), Edward Cedeño (UD Las Palmas-ESP), Cristian Martínez (Kiryat Shmona-ISR), José Luis Rodríguez (Juárez-MEX), Édgar Bárcenas (Mazatlán-MEX), Adalberto Carrasquilla (Pumas-MEX), José Murillo (Plaza Amador), Omar Browne (Estudiantes de Mérida-VEN), Ismael Díaz (León-MEX) y Azarías Londoño (Universidad Católica-ECU)
  • Delanteros: Cecilio Waterman (Coquimbo Unido-CHI), José Fajardo (Universidad Católica-ECU) y Tomás Rodríguez (Monagas-VEN)

Juegos de Panamá

  • El Salvador-Panamá, viernes 10 de octubre de 2025 a las 19:00 horas 
  • Panamá-Surinam, martes 14 de octubre de 2025 a las 19:00 horas. 

*Información EFE.

