Kylian Mbappé encabeza lista de convocados de Francia

El barcelonista Jules Koundé y los madridistas Eduardo Camavinga y Kylian Mbappé figuran en la lista de convocados este jueves por el seleccionador francés, Didier Deschamps para los dos próximos duelos de clasificación para el Mundial de 2026, contra Azerbaiyán el 10 y frente a Islandia el 13 de octubre.
Jean-Philippe Mateta, delantero del Crystal Palace, es la gran novedad de la lista por vivir su primera convocatoria en la selección absoluta a sus 28 años, fruto de las numerosas bajas a causa de las lesiones en el sector ofensivo, como Désiré Doué, Ousmane Dembélé o Rayan Cherki.
También regresa a la selección francesa Christophe Nkunku, ausente desde noviembre de 2024, pero que refuerza la delantera pese a que no cuenta con muchos minutos en el Milan.
La lista de Deschamps no incluye al también madridista Aurélien Tchouameni, sancionado para los dos próximos partidos, pero sí a su compañero Camavinga, ausente en la pasada convocatoria por lesión.
"Confío en él, está con nosotros desde 2020 aunque no atraviesa el mejor momento con el Madrid mantengo mi confianza en él y es importante que lo sepa (...) Es el más joven de los que he convocado, está con nosotros desde 2020 y no tenía ni 18 años", dijo sobre Camavinga.
Destacó también su "polivalencia" y recordó que ya ha tenido que jugar de lateral izquierdo en el pasado, tanto en la selección como en su club, un punto a su favor.
Didier Deschamps se refiere a Mbappé
Sobre su menor tiempo de juego en el Madrid, Deschamps lo atribuyó a la sucesión de lesiones, que ha hecho que otros jugadores hayan aprovechado las oportunidades.
El seleccionador francés también se refirió al gran momento que atraviesa Mbappé: "Tiene unas piernas de fuego, confianza y en su cabeza todo va bien. Si marca incluso cuando no está del todo bien, ahora que derrocha potencia y velocidad marca todavía más la diferencia".
"Con nosotros tiene un gran compromiso, asume su papel de capitán y su responsabilidad con el grupo. Todo va bien", agregó el seleccionador, que reiteró que le considera un delantero centro "que tiene que tener libertad" y "algo menos de obligación defensiva".
*Información EFE.