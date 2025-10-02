 Kylian Mbappé encabeza lista de convocados de Francia
Deportes

Kylian Mbappé encabeza lista de convocados de Francia

Conoce todas las novedades en la convocatoria hecha por el estratega francés Didier Deschamps para partidos ante Azerbaiyán e Islandia.

Compartir:
Mbappé encabeza convocatoria de la Selección Nacional de Francia
Mbappé encabeza convocatoria de la Selección Nacional de Francia / FOTO: EFE

El barcelonista Jules Koundé y los madridistas Eduardo Camavinga y Kylian Mbappé figuran en la lista de convocados este jueves por el seleccionador francés, Didier Deschamps para los dos próximos duelos de clasificación para el Mundial de 2026, contra Azerbaiyán el 10 y frente a Islandia el 13 de octubre.

Jean-Philippe Mateta, delantero del Crystal Palace, es la gran novedad de la lista por vivir su primera convocatoria en la selección absoluta a sus 28 años, fruto de las numerosas bajas a causa de las lesiones en el sector ofensivo, como Désiré Doué, Ousmane Dembélé o Rayan Cherki.

También regresa a la selección francesa Christophe Nkunku, ausente desde noviembre de 2024, pero que refuerza la delantera pese a que no cuenta con muchos minutos en el Milan.

La lista de Deschamps no incluye al también madridista Aurélien Tchouameni, sancionado para los dos próximos partidos, pero sí a su compañero Camavinga, ausente en la pasada convocatoria por lesión.

"Confío en él, está con nosotros desde 2020 aunque no atraviesa el mejor momento con el Madrid mantengo mi confianza en él y es importante que lo sepa (...) Es el más joven de los que he convocado, está con nosotros desde 2020 y no tenía ni 18 años", dijo sobre Camavinga.

Destacó también su "polivalencia" y recordó que ya ha tenido que jugar de lateral izquierdo en el pasado, tanto en la selección como en su club, un punto a su favor.

Didier Deschamps se refiere a Mbappé

Sobre su menor tiempo de juego en el Madrid, Deschamps lo atribuyó a la sucesión de lesiones, que ha hecho que otros jugadores hayan aprovechado las oportunidades.

El seleccionador francés también se refirió al gran momento que atraviesa Mbappé: "Tiene unas piernas de fuego, confianza y en su cabeza todo va bien. Si marca incluso cuando no está del todo bien, ahora que derrocha potencia y velocidad marca todavía más la diferencia".

"Con nosotros tiene un gran compromiso, asume su papel de capitán y su responsabilidad con el grupo. Todo va bien", agregó el seleccionador, que reiteró que le considera un delantero centro "que tiene que tener libertad" y "algo menos de obligación defensiva".

Investigan a Kylian Mbappé en Francia por una donación

La donación se hizo con dinero recibido tras el subcampeonato logrado en el Mundial Qatar 2022.

*Información EFE.

En Portada

PNC captura a ocho retornados señalados de diferentes delitost
Nacionales

PNC captura a ocho retornados señalados de diferentes delitos

07:13 AM, Oct 02
Real España da la sorpresa en Copa Centroamericana 2025 t
Deportes

Real España da la sorpresa en Copa Centroamericana 2025

08:13 AM, Oct 02
Mujer muere tras accidente de motocicleta en ruta a El Salvadort
Nacionales

Mujer muere tras accidente de motocicleta en ruta a El Salvador

08:05 AM, Oct 02
Flotilla Sumud aguanta con un único barco tras operativo de Israelt
Internacionales

Flotilla Sumud aguanta con un único barco tras operativo de Israel

08:32 AM, Oct 02

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos