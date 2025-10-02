Xelajú avanza a semifinales de la Copa Centroamericana 2025

En un hermoso estadio de la Universidad Latina de Panamá, ubicado en Penonomé, Coclé, y con una fuerte lluvia, el Sporting San Miguelito recibió a Xelajú M. C. de Guatemala durante la serie de eliminación directa de cuartos de final, donde ambas escuadras buscaban un boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 y la clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2026.
Los dirigidos por Amarini Villatoro llegaban con la ventaja de 2-0 tras el triunfo conseguido la semana pasada en Guatemala gracias a los goles de Kevin Ruiz y Derrickson Quirós.
El duelo no comenzó bien para los "Superchivos" ya que a los tres minutos de juega ya caían 1-0 (1-2) gracias al gol de Ángel Valencia, quien aprovechó un cambio de frente y remató de pie derecho rasante para vencer a Rubén Darío Silva.
Al minuto 18, se mostró tarjeta amarilla para Rodrigo Tello (Sporting San Miguelito) y Jesús López (Xelajú) tras una fuerte barrida de Omar Alba sobre Yilton Díaz. Al no marcarse falta, los jugadores entraron en una serie de empujones y manotazos, donde los dos mencionados fueron los afectados al ser amonestados.
Cuando era el 27 de juego, el cuadro de César Aguilar tuvo la oportunidad para el segundo, pero falló a lo grande Yair Jaén, quien le ganó la marca a Javier González y quedó solo frente al portero, pero Rubén Darío Silva con los dedos le alcanzó para desviar el remate a gol de Jaén.
Al 33 vinieron dos jugadas donde los porteros fueron protagonistas. Primero fue el uruguayo Silva, y en la contra, Xelajú no pudo con Yilton Díaz tras un mano a mano donde salió victorioso Marcos de León
Dos minutos después, Xelajú pedía penalti tras una fuerte entrada de Alexis Cedeño sobre Yilton Díaz, pero ni el árbitro ni el VAR observaron contacto necesario para el marcaje de la pena máxima.
Sporting San Miguelito y Xelajú brindaron un gran espectáculo durante los primeros 45 minutos, con un juego equilibrado, y el pleito se resolvería en la parte complementaria.
¡GOOOOOL DEL SPORTING SAN MIGUELITO! ZAPATAZO DE ÁNGEL VALENCIA Y RECORTAN DISTANCIAS CON EL XELAJÚ MC. LA SERIE 1-2 EN FAVOR DE LOS CHIVOS.

Sporting San Miguelito iguala la serie
En la segunda parte, Jesús Antonio López tuvo el gol del empate y de la tranquilidad tras el cobro de un tiro libre al minuto 57, pero no contaba con la astucia y capacidad del portero Marcos de León, quien descolgó su gol del ángulo superior izquierdo.
Xelajú jugaba al filo de la navaja, si bien es cierto perdía el partido, pero la clasificación a semifinales era suya, aunque un gol de su rival igualaría la serie de cuartos de final.
Juan Luis Cardona se ganaba una tarjeta amarilla innecesaria al minuto 61, y condicionaba su permanencia en el juego, teniendo en cuenta que había sido un juego de fricción y ríspido.
En la recta final, Romario Da Silva cometió una mano en el minuto 86 dentro del área grande y el árbitro no dudó en marcar el penalti. En la ejecución, Yair Jaén anotó magistralmente e hizo el 2-0 al 87 y con ello igualaba la serie 2-2 obligando al tiempo extra.
Yair Jaén, el héroe momentáneo de Sporting San Miguelito, ya que hizo el gol que iguala la serie. Habría tiempo extra. Xelajú necesita un gol para avanzar a semifinales.

Sporting SM 2-0 (2-2) Xelajú

Golazo de Romario Da Silva
En tiempo extra, Sporting San Miguelito y Xelajú siguieron intentando anotar el gol que les diera el boleto a semifinales, pero la condición física ya pesaba en los jugadores.
Jorge Aparicio se ganó una tarjeta amarilla al 93, condicionando también su juego para el cierre de partido.
Cuando se jugaba el 107, hubo una mano en el área de Sporting San Miguelito, pero el árbitro, quien fue llamado por el VAR, dijo que no era para marcar penalti a favor de Xelajú, situación que molestó a los jugadores quetzaltecos.
El tiempo se agotaba, los jugadores quedaban exhaustos, y con toda la presión del mundo, el partido se definiría con la tanda de penaltis. Pero apareció una jugada individual de Romario Da Silva, ese mismo que cometió la mano que los envío al tiempo extra, pero en una revancha de la vida y del futbol, metió un centro-gol, y marcó un golazo al minuto 119 para darle a Xelajú el 2-1 en el partido y el 3-2 en la serie y lograr la clasificación a semifinales de la Copa Centroamericana,
Romario Da Silva cometió una mano que hizo al rival igualar la serie, pero marca un golazo para enviar a Xelajú a semifinales de Copa Centroamericana y a la Copa de Campeones 2026.

Sporting SM 2-1 (2-3) Xelajú

Xelajú es semifinalista
Xelajú M. C. logró el gran objetivo de clasificar a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 y se convierte en uno de los mejores cuatro clubes de Centroamérica en este ciclo, con la posibilidad de llegar a la final y buscar el título del istmo. Su rival es Real España de Honduras.
Asimismo, Xelajú clasificó a la siguiente edición de la Copa de Campeones Concacaf 2026.
Las semifinales, de acuerdo al calendario de la Concacaf, se jugarán en estas fechas:
- Semana del 21 al 23 de octubre, juego de ida
- Semana del 28 al 30 de octubre, juego de vuelta
Las finales serán, del 25 al 27 noviembre, el juego de ida; y del 2 al 4 de diciembre, la vuelta.