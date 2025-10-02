 Xelajú avanza a semifinales de la Copa Centroamericana 2025
Deportes

Xelajú avanza a semifinales de la Copa Centroamericana 2025

El cuadro quetzalteco también logra un boleto para la Copa de Campeones Concacaf 2026.

Compartir:
Xelajú es semifinalista de Copa Centroamericana 2025
Xelajú es semifinalista de Copa Centroamericana 2025 / FOTO: EFE

En un hermoso estadio de la Universidad Latina de Panamá, ubicado en Penonomé, Coclé, y con una fuerte lluvia, el Sporting San Miguelito recibió a Xelajú M. C. de Guatemala durante la serie de eliminación directa de cuartos de final, donde ambas escuadras buscaban un boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 y la clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2026.

Los dirigidos por Amarini Villatoro llegaban con la ventaja de 2-0 tras el triunfo conseguido la semana pasada en Guatemala gracias a los goles de Kevin Ruiz y Derrickson Quirós.

El duelo no comenzó bien para los "Superchivos" ya que a los tres minutos de juega ya caían 1-0 (1-2) gracias al gol de Ángel Valencia, quien aprovechó un cambio de frente y remató de pie derecho rasante para vencer a Rubén Darío Silva.  

Al minuto 18, se mostró tarjeta amarilla para Rodrigo Tello (Sporting San Miguelito) y Jesús López (Xelajú) tras una fuerte barrida de Omar Alba sobre Yilton Díaz. Al no marcarse falta, los jugadores entraron en una serie de empujones y manotazos, donde los dos mencionados fueron los afectados al ser amonestados.

Cuando era el 27 de juego, el cuadro de César Aguilar tuvo la oportunidad para el segundo, pero falló a lo grande Yair Jaén, quien le ganó la marca a Javier González y quedó solo frente al portero, pero Rubén Darío Silva con los dedos le alcanzó para desviar el remate a gol de Jaén. 

Al 33 vinieron dos jugadas donde los porteros fueron protagonistas. Primero fue el uruguayo Silva, y en la contra, Xelajú no pudo con Yilton Díaz tras un mano a mano donde salió victorioso Marcos de León

Dos minutos después, Xelajú pedía penalti tras una fuerte entrada de Alexis Cedeño sobre Yilton Díaz, pero ni el árbitro ni el VAR observaron contacto necesario para el marcaje de la pena máxima.

Sporting San Miguelito y Xelajú brindaron un gran espectáculo durante los primeros 45 minutos, con un juego equilibrado, y el pleito se resolvería en la parte complementaria. 

Sporting San Miguelito iguala la serie 

En la segunda parte, Jesús Antonio López tuvo el gol del empate y de la tranquilidad tras el cobro de un tiro libre al minuto 57, pero no contaba con la astucia y capacidad del portero Marcos de León, quien descolgó su gol del ángulo superior izquierdo.

Xelajú jugaba al filo de la navaja, si bien es cierto perdía el partido, pero la clasificación a semifinales era suya, aunque un gol de su rival igualaría la serie de cuartos de final.

Juan Luis Cardona se ganaba una tarjeta amarilla innecesaria al minuto 61, y condicionaba su permanencia en el juego, teniendo en cuenta que había sido un juego de fricción y ríspido.

En la recta final, Romario Da Silva cometió una mano en el minuto 86 dentro del área grande y el árbitro no dudó en marcar el penalti. En la ejecución, Yair Jaén anotó magistralmente e hizo el 2-0 al 87 y con ello igualaba la serie 2-2 obligando al tiempo extra. 

Golazo de Romario Da Silva 

En tiempo extra, Sporting San Miguelito y Xelajú siguieron intentando anotar el gol que les diera el boleto a semifinales, pero la condición física ya pesaba en los jugadores. 

Jorge Aparicio se ganó una tarjeta amarilla al 93, condicionando también su juego para el cierre de partido. 

Cuando se jugaba el 107, hubo una mano en el área de Sporting San Miguelito, pero el árbitro, quien fue llamado por el VAR, dijo que no era para marcar penalti a favor de Xelajú, situación que molestó a los jugadores quetzaltecos.  

El tiempo se agotaba, los jugadores quedaban exhaustos, y con toda la presión del mundo, el partido se definiría con la tanda de penaltis.  Pero apareció una jugada individual de Romario Da Silva, ese mismo que cometió la mano que los envío al tiempo extra, pero en una revancha de la vida y del futbol, metió un centro-gol, y marcó un golazo al minuto 119 para darle a Xelajú el 2-1 en el partido y el 3-2 en la serie y lograr la clasificación a semifinales de la Copa Centroamericana,   

Xelajú es semifinalista

Xelajú M. C. logró el gran objetivo de clasificar a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 y se convierte en uno de los mejores cuatro clubes de Centroamérica en este ciclo, con la posibilidad de llegar a la final y buscar el título del istmo. Su rival es Real España de Honduras.

Asimismo, Xelajú clasificó a la siguiente edición de la Copa de Campeones Concacaf 2026.

Las semifinales, de acuerdo al calendario de la Concacaf, se jugarán en estas fechas:

  • Semana del 21 al 23 de octubre, juego de ida
  • Semana del 28 al 30 de octubre, juego de vuelta

Las finales serán, del 25 al 27 noviembre, el juego de ida; y del 2 al 4 de diciembre, la vuelta.

En Portada

Presidente del Congreso instala mesa para abordar iniciativas en materia de seguridadt
Nacionales

Presidente del Congreso instala mesa para abordar iniciativas en materia de seguridad

04:34 PM, Oct 02
Motorista atropellado en zona 9: Defensa pide junta conciliatoriat
Nacionales

Motorista atropellado en zona 9: Defensa pide junta conciliatoria

03:23 PM, Oct 02
Empresa que remodela estadio Nacional se niega a revelar costost
Deportes

Empresa que remodela estadio Nacional se niega a revelar costos

04:51 PM, Oct 02
Trump declara formalmente un conflicto armado contra los cartelest
Internacionales

Trump declara formalmente un "conflicto armado" contra los carteles

03:11 PM, Oct 02

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos