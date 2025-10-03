 Lamine Yamal, entre dos y tres semanas de baja por lesión
Deportes

Lamine Yamal, entre dos y tres semanas de baja tras recaer de su lesión

Conoce las lesiones que le han afectado al jugador estrella del F. C. Barcelona.

Lamine Yamal estará entre dos o tres semanas de baja con Barcelona
FOTO: EFE

El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, estará entre dos y tres semanas de baja después de recaer de la lesión en el pubis que le impidió jugar durante el mes de septiembre, según anunció este viernes el club azulgrana.

El extremo de Mataró regresó lesionado del último parón con la selección española y se perdió cuatro partidos antes de reaparecer en la última media hora del encuentro que el conjunto español ganó el pasado domingo ante la Real Sociedad en LaLiga EA Sports (1-3).

Lamine Yamal también completó el pasado miércoles los 90 minutos del partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones que el Barcelona perdió ante el PSG (1-2) y volvió a sentir molestias en el pubis después del encuentro.

Tras esta recaída, se perderá el duelo de este domingo en la competición doméstica en el campo del Sevilla y los compromisos del próximo parón de selecciones con el combinado que dirige Luis de la Fuente.

Los siguientes partidos del Barcelona serán el sábado 18 de octubre contra el Girona en La Liga, el martes 21 frente al Olympiacos en la Liga de Campeones y el domingo 26 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

Las lesiones de Lamine Yamal

  • Otoño 2024: Tobillo derecho (esguinces y sobrecargas)
  • Diciembre 2024: Esguince de grado 1 en ligamento intertibio-peroneo anterior (tobillo derecho)
  • Septiembre 2025: Molestias en el pubis (pubalgia por sobrecarga)
  • Octubre 2025: Recaída en pubis (nuevas molestias).

Las lesiones de Lamine Yamal en el tobillo derecho (otoño 2024 y diciembre 2024) parecen haber debilitado la estabilidad, contribuyendo a la pubalgia actual, que es común en jugadores jóvenes con alta intensidad (como Yamal, con 6 goles y 11 asistencias esta temporada).

Expertos advierten de riesgo de dolor crónico si no se gestiona con rehabilitación completa, incluyendo reeducación motora y fortalecimiento lumbar/aductores. 

El ‘304’ de Lamine Yamal, marca registrada en la UE

El jugador del Barcelona ha formalizado hasta el año 2035 siete marcas comunitarias ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO).

*Información EFE.

