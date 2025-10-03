 Romario da Silva, Jugador del Partido, según Concacaf
Deportes

Romario da Silva, el Jugador del Partido en clasificación de Xelajú

De seis partidos disputados, los jugadores de Xelajú han ganado esta distinción individual en cinco ocasiones.

Romario da Silva fue elegido el Jugador del Partido entre San Miguelito y Xelajú
Romario da Silva fue elegido el Jugador del Partido entre San Miguelito y Xelajú / FOTO: Derick Gutierrez

El futbolista brasileño de 25 años, Romario da Silva, vivió dos momentos extremos en el partido entre Sporting Sam Miguelito y Xelajú M. C., duelo que se jugó en el estadio Universidad Latina de Panamá, y en donde estaba en juego el boleto a semifinales de Copa Centroamericana Concacaf 2025 y clasificación al torneo Copa de Campeones Concacaf 2026.

Era el minuto 74, y Xelajú perdía 1-0 ante Sporting San Miguelito, y fue ahí donde el técnico nacional, Amarini Villatoro, decidió retirar a William Cardoza y darle ingreso a Romario da Silva.

Pero en el 86, cuando se estaba a cuatro minutos de celebrar su clasificación a semifinales, una inoportuna mano de Da Silva derivó en penalti a favor del representativo panameño que, a través de Yair Jaén le dio la ventaja 2-0 a su equipo, para igualar el marcador final 2-2.

Fue necesario jugar la prórroga, y cuando se llegaba al minuto 119, Romario da Silva recogió una pelota servida por Widvin Tebalán y sacó un tiro a puerta para marcar un golazo. Era el 2-1 en el partido, y el 2-3 en lo global. Anotación que hacía evitar los penaltis a falta de un minuto y daba la histórica clasificación a Xelajú a semifinales de Copa Centroamericana.

Jugador del partido

Al finalizar el duelo, la Concacaf eligió al futbolista sudamericano el Jugador del Partido, reconociendo sus habilidades para sobreponerse de las adversidades y por haberle lado el gol más importante al Xelajú en lo que va de competencia.  

Este premio individual es el quinto que obtienen los jugadores quetzaltecos, de una muy buena participación tanto en la fase de grupos como en la fase final.

De los seis partidos jugados por Xelajú (cuatro en fase de grupos y los dos de cuartos de final), en cinco duelos, sus futbolistas han sido elegidos los mejores del partido, siendo Jorge Aparicio quien suma ya dos distinciones a lo largo de esta Copa Centroamericana 2025.

El único partido donde Xelajú no ganó esa distinción fue en la derrota 3-0 ante Olimpia en Honduras, ahí lo ganó Elison Rivas.

Jugadores del Partido ganados por Xelajú 

  • Fecha 1: Hércules 0-2 Xelajú, Pedro Báez, Jugador del Partido
  • Fecha 2: Xelajú 3-0 Águila, Jorge Aparicio, Jugador del Partido
  • Fecha 3: Xelajú 4-1 Real Estelí, Jorge Aparicio, Jugador del Partido
  • Cuartos de final (ida): Xelajú 2-0 Sporting San Miguelito, Kevin Ruíz, Jugador del Partido
  • Cuartos de final (vuelta): Sporting San Miguelito 2-1 Xelajú, Romario da Silva, Jugador del Partido 

Xelajú jugará las semifinales de la Copa Centroamericana durante este mes y buscará llegar a la final para intentar levantar la Copa Centroamericana Concacaf 2025.  

