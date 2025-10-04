 Tres hijos de Patrick Kluivert anotan la misma semana
Deportes

¡Padre orgulloso! Tres hijos de Patrick Kluivert anotan la misma semana

Shane, Ruben y Justin Kluivert anotaron en días consecutivos en Europa, haciendo historia familiar y mostrando que el legado de Patrick Kluivert sigue vigente.

Hijos de Patrick Kluivert - instagram @patrickkluivert9
Hijos de Patrick Kluivert / FOTO: instagram @patrickkluivert9

Patrick Kluivert, exdelantero emblemático de clubes como Ajax, Milan, Barcelona, Newcastle, Valencia, PSV y Lille, y actual seleccionador de Indonesia, ha logrado transmitir su pasión por el fútbol a sus cuatro hijos, todos jugadores profesionales. Sin embargo, un hecho histórico se dio esta semana: tres de ellos anotaron goles en apenas unos días, demostrando que el talento corre en la sangre de la familia Kluivert. Esta coincidencia ha llamado la atención de aficionados y medios deportivos de todo el mundo.

Shane Kluivert, de 18 años, fue el primero en abrir la senda. El miércoles pasado, con el Juvenil A del FC Barcelona, marcó un golazo que permitió iniciar la remontada 2-1 ante el PSG en la UEFA Youth League. Su disparo, una rosca perfecta que igualó el partido poco después de ingresar al campo, confirmó la proyección de este joven talento, quien se ha desarrollado notablemente tanto física como técnicamente.

Semana memorable para la familia Kluivert

Al día siguiente, Ruben Kluivert, de 24 años, sorprendió como goleador desde su posición de central. En su primer año con el Lyon, tras su paso por el Casa Pia de Portugal, anotó de cabeza en el 2-0 frente al Salzburgo en la Europa League. Su tanto inesperado demostró que no solo los delanteros de la familia son capaces de brillar en momentos decisivos, y consolidó su crecimiento en el fútbol europeo.

Finalmente, Justin Kluivert, de 26 años y el más mediático de los hermanos, cerró la semana con una obra de arte en la Premier League. El viernes, con el AFC Bournemouth, marcó un gol impresionante ante el Fulham (3-1), ejecutando una bicicleta fuera del área seguida de un potente disparo a la escuadra. Queda pendiente Quincy Kluivert, lateral derecho de 28 años que juega en el modesto AVV Zeeburgia, equipo de la sexta división holandesa, por lo que habrá que esperar para ver si la familia completa logra un 'póker' de goles.

