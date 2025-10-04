Resultado Cobán vs. Guastatoya - Jornada 13 Apertura 2025

Hoy, el Estadio Verapaz vistió sus mejores galas para inaugurar la décimo tercera jornada del Apertura 2025; Cobán Imperial recibió a Guastatoya en un duelo clave para ambos clubes que luchan en la parte baja de la tabla de posiciones.
Tras un primer tiempo que quedó a deber en emociones, dos goles llegaron justo antes del descanso. El primero fue obra de Emanuel Yori, el defensor de Guastatoya se elevó por los aires y con un gran remate de cabeza venció al meta Tomás Casas para colocar el 0-1; pero la felicidad sería efímera, ya que al 45+1', Cobán Imperial igualaría el partido gracias a un gol de Óscar Mejía en una jugada a balón parado.
Cobán remontó para para llevarse la victoria
En el segundo tiempo, el club local adelantó líneas y realizó cambios ofensivos en busca de anotar el 2-1 en el marcador, y justamente llegó al minuto 61, por medio de Delfino Álvarez, el atacante guatemalteco recibió un balón filtrado dentro del área y con un remate potente al primer poste venció a Rubén Escobar que poco pudo hacer.
Finalmente, los 'Príncipes Azules' lograron mantener la ventaja en el marcador y se llevaron tres puntos valiosos que les permiten meterse en la zona de clasificación, llegaron al séptimo puesto con 15 puntos, a la espera de los otros cinco partidos de la jornada. Por otro lado, Guastatoya sigue en el último lugar de la tabla, con solo ocho puntos conseguidos en 13 jornadas.