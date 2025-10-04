 Resultado Cobán vs. Guastatoya - Jornada 13 Apertura 2025
Deportes

Cobán Imperial logra tres puntos de oro ante Guastatoya

Con remontada incluida, los 'Príncipes Azules' se impusieron 2-1 a Guastatoya en el Estadio Verapaz; Mejía y Álvarez anotaron por Cobán, mientras que Yori había adelantado al 'Pecho Amarillo'.

Compartir:
Celebración de Cobán ante Guastatoya - Cobán Imperiak
Celebración de Cobán ante Guastatoya / FOTO: CSD Cobán Imperial

Hoy, el Estadio Verapaz vistió sus mejores galas para inaugurar la décimo tercera jornada del Apertura 2025; Cobán Imperial recibió a Guastatoya en un duelo clave para ambos clubes que luchan en la parte baja de la tabla de posiciones.

Tras un primer tiempo que quedó a deber en emociones, dos goles llegaron justo antes del descanso. El primero fue obra de Emanuel Yori, el defensor de Guastatoya se elevó por los aires y con un gran remate de cabeza venció al meta Tomás Casas para colocar el 0-1; pero la felicidad sería efímera, ya que al 45+1', Cobán Imperial igualaría el partido gracias a un gol de Óscar Mejía en una jugada a balón parado.

Cobán remontó para para llevarse la victoria

En el segundo tiempo, el club local adelantó líneas y realizó cambios ofensivos en busca de anotar el 2-1 en el marcador, y justamente llegó al minuto 61, por medio de Delfino Álvarez, el atacante guatemalteco recibió un balón filtrado dentro del área y con un remate potente al primer poste venció a Rubén Escobar que poco pudo hacer.

Finalmente, los 'Príncipes Azules' lograron mantener la ventaja en el marcador y se llevaron tres puntos valiosos que les permiten meterse en la zona de clasificación, llegaron al séptimo puesto con 15 puntos, a la espera de los otros cinco partidos de la jornada. Por otro lado, Guastatoya sigue en el último lugar de la tabla, con solo ocho puntos conseguidos en 13 jornadas.

Foto embed
Partido entre Cobán Imperial y Guastatoya - CD Guastatoya

Posiciones

Standings provided by Sofascore

En Portada

En imágenes: Actriz Meryl Streep entrega Premio Albies destinado a José Rubén Zamorat
Nacionales

En imágenes: Actriz Meryl Streep entrega Premio Albies destinado a José Rubén Zamora

11:35 AM, Oct 04
Video muestra ataque de Estados Unidos a presunta narcolancha frente a Venezuelat
Internacionales

Video muestra ataque de Estados Unidos a presunta "narcolancha" frente a Venezuela

02:48 PM, Oct 04
Video: Investigan balacera contra plaza comercial de zona 14t
Nacionales

Video: Investigan balacera contra plaza comercial de zona 14

01:07 PM, Oct 04
Cobán Imperial logra tres puntos de oro ante Guastatoyat
Deportes

Cobán Imperial logra tres puntos de oro ante Guastatoya

04:57 PM, Oct 04

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalReal MadridMundial 2026Liga NacionalFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos