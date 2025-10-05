Hansi Flick mantiene la calma pese a la goleada del Sevilla

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se pronunció este domingo tras la dura derrota ante el Sevilla (4-1), que representa la segunda consecutiva después del revés sufrido ante el PSG en la Liga de Campeones y que además provocó la pérdida del liderato. Flick destacó la calidad de su plantilla y la confianza que tiene en sus jugadores: "Forman un buen equipo y los jugadores van a volver".
El técnico alemán analizó el rendimiento del equipo durante el partido, reconociendo fallas importantes en la primera mitad, pero valorando la actitud en la segunda: "Nuestro rendimiento en el primer tiempo no ha sido bueno. En la segunda parte sí, reaccionamos bien. Lo dije después del partido ante el PSG, que hay que aprender de ese y ahora de este partido. Verlos de una forma positiva y con suerte, después del parón de selecciones, volveremos más fuertes". Flick también puntualizó que los problemas no están ligados a la táctica: "No creo que sea un problema del sistema ni de estrategia. Hemos cometido errores grandes, pero siempre jugamos igual, aunque podemos hablar de muchas cosas hoy".
Flick aprovechará el parón de selecciones
Sobre la dureza de las derrotas recientes, el técnico comparó la situación con experiencias previas en competiciones europeas: "La más dura fue la semifinal ante el Inter de Milán (la pasada temporada en la Liga de Campeones)". No obstante, señaló que la derrota ante Sevilla también puede verse con optimismo: "Ésta la aceptamos y la veo desde una perspectiva positiva. No digo que sea positiva y hay cosas que hay que cambiar, especialmente en las primeras partes. Cometemos errores en las primeras partes y no fluía la pelota en ciertas zonas del campo, pero hoy no ha sido un partido tan duro. Lo fue la semifinal de 'Champions'".
Flick también destacó la importancia del parón de selecciones para que los jugadores se recarguen y vuelvan con fuerza: "Nos viene bien el parón para que los jugadores jueguen con sus selecciones y tengan un ambiente diferente. Creo que les va a venir bien. Cuando vuelvan, ya se lo dije a ellos, nos ponemos a tope a trabajar para volver a nuestro nivel".
Además, resaltó la necesidad de alcanzar el máximo rendimiento individual y colectivo: "Sé que tenemos que analizar muchas cosas, especialmente en la primera parte. Entrenar ciertas cosas, sobre cómo jugar en diferentes espacios del campo. Hay que analizar nuestro plan de juego para las primeras partes, analizar los cambios del rival, antes jugaban con cinco y hoy lo han hecho con cuatro, normalmente somos capaces de jugar contra todos teniendo la posesión y en la primera parte no lo hemos podido hacer". Flick concluyó valorando la actitud del equipo: "Me quedo con la reacción, la pelea del equipo. Es bueno ver eso. No estamos contentos por la derrota, pero es un partido. Hay que seguir".