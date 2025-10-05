Lluvia impide que se juegue el Achuapa-Marquense

Una fuerte lluvia que azotó la tarde de este domingo 5 de octubre gran parte del departamento de Jutiapa impidió que el juego entre Achuapa y Marquense a desarrollar en el estadio Winston Pineda Gudiel se llevará a cabo. El duelo fue suspendido y reprogramado.
Una cancha anegada, camerinos inundados, y pocas condiciones para asegurar la seguridad de los futbolistas y el espectáculo, llevó al árbitro, dirigentes y capitanes de los clubes a que el duelo se suspendiera y se hiciese una nueva reprogramación, aunque en ese sentido hay muchas diferencias por parte de los involucrados.
Durante la fase precompetitiva por parte de los jugadores, el agua arreció y fue imposible que los futbolistas terminaran la misma. Ante ello, el árbitro Christopher Corado comenzó a tener las charlas respectivas para dar el tiempo prudente para ver si las condiciones mejoraban.
Pasadas las 15:30 horas, ya se daba como oficial la suspensión del duelo, y con ello una nueva reprogramación.
? #Apertura2025 | Debido a los estragos que causó la lluvia en el estadio de Achuapa, el partido ante Marquense de la fecha 13 se suspende. Se jugará en una fecha por determinarse.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) October 5, 2025
¿Cuándo se juega?
Reglamentariamente, el juego debería reprogramarse para este lunes 6 de octubre a las 10:00 horas en el estadio Winston Pineda Gudiel, pero el primer inconveniente fue de que Achuapa debería cumplir con un duelo este miércoles 8 de octubre ante Mixco (reprogramado de la fecha 10), y por consecuencia no se cumple con el tiempo mínimo que debe existir de un partido a otro partido de forma oficial.
Extraoficialmente se conoce que, Deportivo Marquense propondrá una fecha cercana al 8 de noviembre, ya que ese día, los "Leones" deberán visitar a Atlético Mictlán como parte de la fecha 19, y quieren aprovechar que en ese viaje puedan jugarse los dos duelos en Jutiapa. Aunque esa propuesta necesita el ok de Achuapa.
A lo largo de esta semana se conocerá de forma oficial cuál será la fecha escogida por los clubes para la reprogramación de este duelo.
Respecto a la fecha 13 del Torneo Apertura 2025, con la suspensión del duelo entre Achuapa y Marquense, el único duelo pendiente es el que se celebrará a las 18:00 horas entre el campeón Antigua y Xelajú M. C.
Para este miércoles 8 de octubre, se jugarán dos partidos que habían sido reprogramados: Aurora-Mictlán a las10:00 horas y Achuapa-Mixco a las 15:00 horas.