 Lluvia impide que se juegue el Achuapa-Marquense
Deportes

Lluvia impide que se juegue el Achuapa-Marquense

Más adelante se conocerá la nueva fecha en que jueguen los "Cebolleros" y los "Leones Amarillos del Occidente".

Compartir:
Así lucía el estadio Winston Pineda Gudiel, donde no se pudo jugar el Achuapa-Marquense
Así lucía el estadio Winston Pineda Gudiel, donde no se pudo jugar el Achuapa-Marquense / FOTO: Captura de video

Una fuerte lluvia que azotó la tarde de este domingo 5 de octubre gran parte del departamento de Jutiapa impidió que el juego entre Achuapa y Marquense a desarrollar en el estadio Winston Pineda Gudiel se llevará a cabo. El duelo fue suspendido y reprogramado.

Una cancha anegada, camerinos inundados, y pocas condiciones para asegurar la seguridad de los futbolistas y el espectáculo, llevó al árbitro, dirigentes y capitanes de los clubes a que el duelo se suspendiera y se hiciese una nueva reprogramación, aunque en ese sentido hay muchas diferencias por parte de los involucrados. 

Durante la fase precompetitiva por parte de los jugadores, el agua arreció y fue imposible que los futbolistas terminaran la misma. Ante ello, el árbitro Christopher Corado comenzó a tener las charlas respectivas para dar el tiempo prudente para ver si las condiciones mejoraban.

Pasadas las 15:30 horas, ya se daba como oficial la suspensión del duelo, y con ello una nueva reprogramación.

¿Cuándo se juega?

Reglamentariamente, el juego debería reprogramarse para este lunes 6 de octubre a las 10:00 horas en el estadio Winston Pineda Gudiel, pero el primer inconveniente fue de que Achuapa debería cumplir con un duelo este miércoles 8 de octubre ante Mixco (reprogramado de la fecha 10), y por consecuencia no se cumple con el tiempo mínimo que debe existir de un partido a otro partido de forma oficial.

Extraoficialmente se conoce que, Deportivo Marquense propondrá una fecha cercana al 8 de noviembre, ya que ese día, los "Leones" deberán visitar a Atlético Mictlán como parte de la fecha 19, y quieren aprovechar que en ese viaje puedan jugarse los dos duelos en Jutiapa. Aunque esa propuesta necesita el ok de Achuapa.

A lo largo de esta semana se conocerá de forma oficial cuál será la fecha escogida por los clubes para la reprogramación de este duelo.

Respecto a la fecha 13 del Torneo Apertura 2025, con la suspensión del duelo entre Achuapa y Marquense, el único duelo pendiente es el que se celebrará a las 18:00 horas entre el campeón Antigua y Xelajú M. C.

Para este miércoles 8 de octubre, se jugarán dos partidos que habían sido reprogramados: Aurora-Mictlán a las10:00 horas y Achuapa-Mixco a las 15:00 horas. 

En Portada

Múltiple colisión deja un fallecido y 8 heridos en ruta al Atlánticot
Nacionales

Múltiple colisión deja un fallecido y 8 heridos en ruta al Atlántico

10:41 AM, Oct 05
Aurora le quita el invicto a Municipal en la fecha 13 del Apertura 2025t
Deportes

Aurora le quita el invicto a Municipal en la fecha 13 del Apertura 2025

01:02 PM, Oct 05
FBI desmantela supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Madurot
Internacionales

FBI desmantela supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Maduro

07:55 AM, Oct 05
Esto es lo que realmente recibe el ganador de La Casa de los Famosost
Farándula

Esto es lo que realmente recibe el ganador de La Casa de los Famosos

08:47 AM, Oct 05

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesEE.UU.Real MadridLiga NacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos