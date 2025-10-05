 Rodri confirma que se pierde los partidos de España
Rodri confirma que se pierde los partidos de España

El español Rodrigo Hernández, del Manchester City, sufrió una lesión muscular en el partido de Premier League contra el Brentford.

Rodri se lesionó con el Manchester City
Rodri se lesionó con el Manchester City / FOTO: EFE

El Manchester City ganó, sí, pero perdió a Rodrigo Hernández por lesión. La peor noticia posible para Pep Guardiola, que venía anticipando desde hace tiempo un problema para el español, que no ha estado al 100 % aún esta temporada. "No puede jugar los noventa minutos siempre", esgrimió en la previa y este domingo solo duró veinte sobre el campo.

Antes de que el reloj marcara el minuto veinte, ya con un gol de Erling Haaland en el marcador, Rodri dijo no puedo más. Se tiró al césped y se agarró el isquiotibial de la pierna derecha. No hubo ninguna duda de que no podía seguir, las asistencias solo entraron para sacarle del campo y que le sustituyera Nico González.

Tras un inicio de temporada marcado por los problemas en la rodilla que se rompió el curso pasado, ahora es una lesión muscular lo que aparta a Rodri de la competición. En las próximas horas se anunciará su baja en la lista de Luis de la Fuente para los partidos contra Georgia y Bulgaria y se conocerá el tiempo que estará fuera de los terrenos de juego.

  "Estoy bien, no muy preocupado. Es verdad que me ha dado un pequeño pinchazo. He alargado un poco más el isquio de lo debido, pero no creo que sea mucho", dijo el centrocampista español.

Rodri se pierde los partidos de España

El español Rodrigo Hernández, jugador del Manchester City, confirmó a EFE que se perderá los partidos de la selección contra Georgia y Bulgaria.

El futbolista español se lesionó a los veinte minutos en la victoria por 0-1 contra el Brentford, al hacerse daño en el isquiotibial derecho, el cual llevó vendado tras el encuentro.

Preguntado en zona mixta sobre su presencia con España, Rodri confirmó que no estará con la selección.

"Seguro que no, porque es ahora el parón, pero creo que para el partido después del parón... Ese es el objetivo", aseguró.

*Información EFE.

