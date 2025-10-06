Arrestan a estrella de la NFL después de que lo apuñalaran

Mark Sánchez, exquarterback de la NFL con trayectoria en equipos como Washington Redskins (ahora Commanders), Denver Broncos y Philadelphia Eagles, fue apuñalado la noche del viernes en Indianápolis, Estados Unidos. Según las autoridades, las heridas fueron graves, por lo que el deportista tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece hospitalizado en condición estable.
El Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis (IMPD, por sus siglas en inglés) informó que un día después del ataque Sánchez fue arrestado por su presunta participación en el incidente. Se le imputaron cargos por agresión con lesiones, entrada ilegal a un vehículo motorizado e intoxicación pública, todos considerados delitos menores. Hasta el momento, el exjugador no ha sido ingresado al Centro de Detención para Adultos, ya que permanece bajo atención médica.
El altercado ocurrió cerca de Senate Avenue y West Washington Street alrededor de las 12:30 horas del sábado. La policía indicó que el incidente involucró a dos hombres adultos, ambos no residentes locales, y que uno de ellos sufrió laceraciones mientras que el otro presentó heridas consistentes con puñaladas. Los detectives del IMPD consideran que se trató de un hecho aislado y no de un acto de violencia aleatorio.
Autoridades investigan a exjugador de la NFL
El IMPD señaló que los detectives de Agresiones Agravadas han revisado grabaciones en video del incidente como parte de la investigación en curso. Además, se confirmó que ambos hombres recibieron atención médica tras el ataque. La oficina del Fiscal del Condado de Marion colaboró en la revisión de cargos antes de proceder con el arresto de Sánchez.
Este caso ha generado conmoción debido al perfil deportivo de Sánchez y su ascendencia mexicana, lo que ha provocado la atención de medios locales e internacionales. La investigación continúa abierta, y las autoridades han hecho un llamado a posibles testigos a colaborar con información que pueda esclarecer el contexto y desarrollo del enfrentamiento que derivó en el ataque.
El exjugador, conocido por su desempeño en la NFL y su paso por varios equipos, permanece bajo observación médica, mientras las autoridades continúan recopilando evidencia para determinar con exactitud la secuencia de los hechos que llevaron a este incidente en pleno centro de Indianápolis.