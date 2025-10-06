Bouanga pone contra las cuerdas a Messi en la MLS

El gabonés Denis Bouanga volvió a ser decisivo para Los Ángeles FC y encendió la disputa por la Bota de Oro de la Major League Soccer. Su gol al minuto 86 permitió la victoria 1-0 sobre Atlanta United en el cierre de la Jornada 38 y, al mismo tiempo, lo catapultó a empatar con Lionel Messi en la tabla de goleadores de la temporada, ambos con 24 anotaciones.
Bouanga, de 30 años, no tuvo un partido cómodo frente a un Atlanta ya eliminado, desperdiciando varias oportunidades claras antes de aprovechar un rebote en el área para vencer al arquero con un remate raso. Ese tanto no solo dio los tres puntos a su equipo, también lo acercó a un logro histórico: superar al astro argentino en la carrera por el título de máximo goleador de la liga.
Bouanga, jugador del mes
El delantero gabonés vive uno de los momentos más brillantes de su carrera. Septiembre fue un mes clave para él, con 10 goles convertidos y el reconocimiento como Jugador del Mes. "Siempre confío en que podemos ganar. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad", declaró a Apple TV tras el encuentro. Bouanga no ocultó su ambición personal:
Estoy feliz de empatar a Messi finalmente. Tengo una última oportunidad frente a Colorado para ganar la Bota de Oro para mi hijo y mi familia". Con su registro actual, se convirtió además en el primer futbolista en la historia de la MLS en alcanzar al menos 20 goles durante tres temporadas consecutivas.
La definición de la Bota de Oro se dará en la última jornada, cuando Los Ángeles FC se mida ante Colorado Rapids y el Inter Miami de Messi enfrente a Nashville. Sin embargo, existe la posibilidad de que ambos jugadores no participen debido a la convocatoria a la doble fecha FIFA.
En la tabla de la Conferencia Oeste, LAFC suma 56 puntos y aún sueña con el liderato. Está cuatro unidades por debajo de San Diego, que cuenta con dos partidos más disputados, lo que mantiene a los angelinos como dueños de su destino en la recta final del campeonato.
La MLS se prepara así para un cierre de temporada vibrante, con el inesperado protagonismo de Denis Bouanga, el gabonés que amenaza con arrebatarle a Lionel Messi la Bota de Oro.