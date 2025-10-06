 Irán teme que Trump niegue visas para el Mundial 2026
Deportes

Irán teme que Trump niegue visas a sus jugadores para el Mundial 2026

Irán enciende las alarmas ante el temor de que Estados Unidos no otorgue visas a sus jugadores.

Selección de Irán. , Irán jugará el Mundial de 2026 estando en conflicto con Estados Unidos.
Selección de Irán. / FOTO: Irán jugará el Mundial de 2026 estando en conflicto con Estados Unidos.

Irán expresó este lunes su preocupación ante la posibilidad de que Estados Unidos no emita visas a los jugadores de su selección de futbol para el Mundial de 2026, que se celebrará en ese país, además de en México y Canadá el año que viene.

Esperamos que el gobierno de Estados Unidos se abstenga de politizar el ámbito deportivo. Como uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, el gobierno estadounidense tiene responsabilidades claras y específicas hacia las delegaciones deportivas de todos los países", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.

Queremos expresar nuestra preocupación desde este momento; preocupación por el uso indebido de la condición de anfitrión para fines políticos contra los atletas iraníes", aseveró el diplomático.

Baghaei recordó la prohibición que impuso la Administración del republicano Donald Trump a los diplomáticos iraníes que viajaron el mes pasado a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU y que no les permitió comprar en grandes tiendas mayoristas como Costco o adquirir artículos de lujo sin autorización previa del Departamento de Estado.

EE. UU. no concedió visas a selección iraní para la Copa del Mundo de Polo 2025

Además, Estados Unidos no concedió visas a los jugadores de la selección iraní para participar en la Copa del Mundo de Polo 2025, que se celebra en Virginia, evento deportivo para el que estaba clasificado, según denunció Irán.

Baghaei dijo que las autoridades iraníes están siguiendo la cuestión de las visas con la FIFA y otras organizaciones deportivas internacionales, y espera que la emisión de visas "se realice a tiempo".

Irán y Estados Unidos mantienen una intensa rivalidad desde 1979, año del triunfo de la Revolución Islámica, que alcanzó uno de sus puntos más tensos en junio pasado, cuando Washington bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes en medio de la guerra entre Israel y el país persa.

La Copa Mundial de la FIFA se celebrará en junio de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. 

Con información de EFE. 

