¿LeBron James anunció su retiro de la NBA?

El mundo del baloncesto quedó en vilo el lunes tras la publicación de un enigmático video de LeBron James, titulado "la decisión de todas las decisiones", que desató especulaciones sobre un posible retiro de la estrella de los Los Angeles Lakers.
Los rumores provocaron un aumento inmediato en los precios de las entradas para el último partido en casa de la temporada 2025-2026, llevando a que boletos que antes costaban US $85 alcanzaran hasta US $955 en plataformas de reventa.
Sin embargo, la expectativa llegó a su fin cuando se confirmó que todo se trataba de una estrategia de marketing. El video, de apenas 10 segundos, anunciaba la colaboración de James con una marca de coñac que saldrá al mercado en octubre, y no su retiro del baloncesto.
Esta acción recordó a los aficionados la famosa "Decisión" de 2010, cuando LeBron comunicó que dejaba los Cleveland Cavaliers para unirse a Miami Heat, un momento que también causó conmoción en la NBA y en la prensa internacional.
El retiro de LeBron
LeBron, de 40 años, se dirige a su 23ª temporada en la NBA y recientemente había declarado que espera que su retiro ocurra "más pronto que tarde". El teaser, sin embargo, dejó claro el enorme poder de influencia de la estrella: no solo generó un frenesí mediático, sino que impactó directamente en la economía de los boletos para los partidos de los Lakers.
El episodio evidencia cómo LeBron James sigue siendo una de las figuras más relevantes del deporte y del entretenimiento, capaz de mover audiencias y mercados con apenas unos segundos de contenido digital. Mientras los fanáticos respiraban aliviados por la continuidad del jugador, la publicidad dejó su marca y confirmó que, incluso a sus 40 años, LeBron continúa siendo un maestro tanto dentro como fuera de la cancha.