 Mundialista de Brasil anuncia diagnóstico de cáncer
Mundialista de Brasil anuncia diagnóstico de cáncer

Futbolista internacional de Brasil enfrenta batalla contra el cáncer.

Mediocampista de Brasil enfrenta batalla contra el cáncer., Redes sociales.
Mediocampista de Brasil enfrenta batalla contra el cáncer. / FOTO: Redes sociales.

Éverton Ribeiro, mediocampista del Bahía y mundialista con Brasil en la Copa del Mundo de Catar 2022, reveló este lunes que fue diagnosticado con cáncer de tiroides y que ya fue operado.

Hoy me operaron y, gracias a Dios, todo salió bien. Sigo en recuperación, con fe y con el apoyo de mi familia y de ustedes. Gracias por cada oración y muestra de cariño. Tenerlos a mi lado hace toda la diferencia", escribió Ribeiro en sus redes sociales, acompañado de una fotografía con su familia frente al Cristo Redentor de Río de Janeiro, ciudad donde vivió su mejor etapa profesional con el Flamengo.

El mediapunta de 36 años, formado en Corinthians, milita en el Bahía desde enero de 2024 y es titular indiscutible para el técnico Rogério Ceni. Su diagnóstico y estado de salud no eran de conocimiento público hasta ahora.

La carrera futbolística de Ribeiro

Antes de llegar al Bahía, Ribeiro tuvo pasos destacados por Coritiba, Cruzeiro, Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos y Flamengo, club donde conquistó títulos como dos Ligas brasileñas, dos Copas Libertadores y una Copa de Brasil. Su desempeño en el Flamengo lo llevó a ser convocado para la selección brasileña y disputar la Copa Mundial de Catar 2022 bajo la dirección de Tite. Como internacional, Ribeiro acumula 22 partidos y tres goles.

El mensaje del jugador refleja su confianza en superar esta nueva batalla, apoyado por su familia, su club y sus seguidores. El Bahía respaldó públicamente a su futbolista y destacó su profesionalismo tanto dentro como fuera de la cancha.

Éverton Ribeiro, reconocido por su visión de juego y su calidad técnica, enfrenta ahora un desafío fuera del campo, pero su trayectoria y fortaleza lo convierten en un ejemplo de perseverancia para el fútbol brasileño y mundial.

