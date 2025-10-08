Cristiano Ronaldo apunta al récord de "el Pescado" Ruiz

Cristiano Ronaldo está a un solo gol de marcar un hito histórico: superar a Carlos "el Pescado" Ruiz como el máximo goleador en la historia de las eliminatorias mundialistas. El delantero portugués alcanzó los 39 goles, igualando la marca del legendario futbolista guatemalteco, y cualquier tanto en los próximos encuentros lo colocaría en la cima de esta tabla.
Ruiz consiguió su récord con Guatemala tras 39 goles en 47 partidos, mientras que CR7 llegó a la misma cifra en 49 encuentros. La expectativa es enorme, ya que, de conseguirlo, Ronaldo no solo superaría a Carlos, sino que también se acercaría a la marca de Lionel Messi, quien suma 36 goles en 73 partidos de eliminatorias. Este récord pone nuevamente a Ronaldo en la conversación histórica del fútbol mundial, más allá de títulos y récords de clubes.
El momento no pasa desapercibido y genera atención internacional: aficionados y medios de comunicación de Guatemala seguirán de cerca cada partido de Portugal, donde el delantero tiene la oportunidad de dejar su huella definitiva en la historia de los mundiales.
Portugal lista para clasificar al mundial
Portugal, mientras tanto, continúa preparando sus próximos compromisos en el Grupo F de las eliminatorias de la UEFA. El equipo regresó a los entrenamientos en Lisboa con miras a recibir a Irlanda y Hungría en jornadas cruciales que podrían sellar su boleto para el Mundial de 2026. Cristiano Ronaldo se integró a la dinámica del equipo y se espera que sea titular frente a Irlanda el próximo 11 de octubre, con la misión de seguir sumando goles.
El conjunto dirigido por Roberto Martínez lidera el grupo con seis puntos tras dos victorias, pero también enfrenta desafíos: el joven centrocampista João Neves, del PSG, sufrió una lesión muscular y se perderá los próximos partidos, siendo reemplazado por Nuno Tavares, lateral del Lazio.
Más allá de Portugal, todos los ojos estarán en Cristiano Ronaldo y su histórica posibilidad de superar a Carlos "el Pescado" Ruiz, un récord que hasta ahora parecía inalcanzable y que marcará un antes y un después en las eliminatorias mundialistas.