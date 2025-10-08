Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Miguel Ángel Russo, emblemático técnico argentino, falleció este miércoles dejando un vacío profundo en el futbol sudamericano. Su carrera fue ejemplo de disciplina, humildad y compromiso constante.
El actual entrenador de Boca Juniors se enfrentaba desde 2017 a un cáncer de próstata, al que se le sumó luego de vejiga. Se encontraba de licencia médica desde finales de septiembre, bajo cuidados especiales en su domicilio.
Russo fue diagnosticado de cáncer el 31 de julio de 2017, cuando dirigía al Millonarios colombiano, y pesar de ello decidió continuar en el banquillo. Ese mismo año consagró al equipo campeón ante Independiente Santa Fe, hazaña que repitió en febrero del año siguiente en la Superliga.
En este último mes Russo fue hospitalizado en tres ocasiones por complicaciones de su estado de salud, una de ellas producto de una infección urinaria.
Durante más de cuarenta años como jugador y entrenador, Russo cultivó una leyenda forjada entre títulos, remontadas y gestiones humanas. Fue admirado por su capacidad de adaptación y su temple en momento de crisis.
Su partida conmueve el mundo del balompié. Clubes, jugadores e hinchadas expresan sentimientos de dolor y pesar por su partida. Su legado persiste en la memoria colectiva: un maestro del orden táctico y el espíritu de equipo.
Legado y trascendencia
El Estilo Russo: Su sello combinó equilibrio táctico, jerarquía grupal y serenidad. Apostó por equipos compactos y solidarios, donde la disciplina y la lectura del juego prevalecieron sobre la improvisación. Su liderazgo, basado en el ejemplo y la palabra justa, lo convirtió en un referente del fútbol argentino y sudamericano.
Miguel Ángel Russo fue un referente de la coherencia y la mesura en el banquillo. Su carrera abarcó más de cuatro décadas entre Argentina, Colombia y otros países de Sudamérica.
Más allá de los títulos, dejó una huella de integridad y enseñanza. Su figura representa el valor de la constancia, el respeto y la dignidad profesional dentro y fuera del campo.
*Información EFE.