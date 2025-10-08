Guatemala tendría un nuevo estadio llamado Tecún Umán

El sueño de contar con un estadio en Concepción Tutuapa, San Marcos, comienza a concretarse. La diputada distrital Carolina Cifuentes, del bloque Vamos, se reunió con Francisco Aguilar, viceministro de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), para dar seguimiento a los proyectos deportivos en el departamento, destacando la construcción del estadio que llevaría el nombre de Tecún Umán.
Durante el encuentro, se tuvo contacto telefónico con Ofelio Morales, alcalde de Concepción Tutuapa, quien enfatizó la relevancia de que este proyecto, que se gestiona desde 2022, se haga realidad para la comunidad. Morales afirmó que este 8 de octubre se entregará el estudio topográfico, paso clave para determinar si el terreno destinado para la obra cumple con los criterios necesarios: ser plano, seguro y con acceso adecuado.
Aguilar indicó que el avance administrativo del proyecto está completo en cuanto a documentación y que el diseño final dependerá de la propuesta del alcalde.
El anteproyecto fue recibido el 18 de agosto, ahora solo falta el estudio topográfico para continuar con las etapas siguientes", explicó.
Diseño del estadio
Por su parte, Yidja Girón, encargada de Infraestructura Física de la Dirección General del Deporte y la Recreación, subrayó que el diseño del estadio debe ajustarse a los lineamientos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), garantizando la seguridad de la infraestructura ante cualquier eventualidad. Además, recomendó la creación de un grupo de comunicación vía WhatsApp para mantener informados a los involucrados sobre los distintos proyectos deportivos en San Marcos.
La construcción del estadio Tecún Umán forma parte de un plan más amplio de infraestructura deportiva en la región, que incluye polideportivos, canchas y áreas recreativas. Otro proyecto destacado beneficiará a los municipios de San Pablo y San Rafael Pie de la Cuesta, contemplando pista sintética de atletismo, cancha de fútbol, canchas de fútbol siete, polideportivas, un patinódromo o velódromo, y un área administrativa, que aún está por definirse.
Con estos avances, San Marcos da pasos importantes hacia la consolidación de espacios deportivos que fomenten la actividad física y el desarrollo de jóvenes atletas, mientras las autoridades locales y nacionales continúan trabajando en conjunto para cumplir con las necesidades de la comunidad.