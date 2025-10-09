 Fecha FIFA atípica: ¿Messi podría jugar con Argentina y un día después con Inter Miami?
Fecha FIFA atípica: ¿Messi podría jugar con Argentina y un día después con Inter Miami?

Messi podría vivir una situación inédita en plena fecha FIFA.

Lionel Messi durante su último partido eliminatorio jugado en Argentina
Lionel Messi durante su último partido eliminatorio jugado en Argentina / FOTO: EFE

Lionel Messi ha atravesado todo tipo de escenarios a lo largo de su carrera, pero ahora, en la recta final de su trayectoria futbolística, podría experimentar una situación inédita: disputar un partido de la MLS con Inter Miami en medio de la fecha FIFA.

El astro argentino se encuentra actualmente concentrado con la Selección Argentina en Miami, preparando los amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico. Sin embargo, mientras entrena bajo las órdenes de Lionel Scaloni, en el entorno del jugador se analiza la posibilidad de que tenga minutos con su club en plena ventana internacional.

La razón detrás del posible permiso radica en que Argentina, ya clasificada al Mundial de 2026 como vigente campeona, aprovechará estos encuentros únicamente a modo de preparación. Por ello, el cuerpo técnico considera que Messi podría recibir descanso para evitar una sobrecarga física, dado que viene acumulando muchos minutos en los últimos compromisos.

MLS no se detiene en la fecha FIFA

En paralelo, la MLS no se detiene durante las fechas FIFA, lo que representa un problema para los clubes que pierden a sus internacionales. Inter Miami tiene un partido clave el próximo sábado 11 de octubre ante Atlanta United, en su lucha por asegurar un lugar en los playoffs.

Diversos medios reportan que la AFA y el Inter Miami estarían negociando un acuerdo para que Messi pueda disputar ese compromiso liguero. La idea sería que se ausente de uno de los amistosos con Argentina, probablemente el primero, y que se reincorpore luego al plantel albiceleste.

El hecho de que el segundo amistoso, frente a Puerto Rico, se dispute en el DRV PNK Stadium, donde Inter Miami juega de local, facilitaría la logística y abriría la puerta a esta posibilidad única en la carrera del futbolista.

De concretarse, Messi protagonizaría una escena poco común en el fútbol internacional: alternar entre la selección y su club en plena fecha FIFA. La decisión final recaerá en el cuerpo técnico de Scaloni y en la coordinación con el club estadounidense, que necesita a su máxima figura en un momento decisivo de la temporada.

