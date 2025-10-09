 Guatemala enfrentará a Surinam con importante ausencia
Guatemala enfrentará a Surinam con importante ausencia

La noticia llegó a última hora y obligará al cuerpo técnico a redefinir el once titular para mantener aspiraciones en la Eliminatoria Mundialista.

Selección de Guatemala busca clasificar al Mundial 2026
Selección de Guatemala busca clasificar al Mundial 2026 / FOTO: FFG

La selección de Guatemala enfrentará este viernes a Surinam con ajustes obligados en su alineación, luego de confirmar que el mediocampista José Rosales no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas. La noticia llegó a última hora y obligará al cuerpo técnico a redefinir el once titular para mantener aspiraciones en la Eliminatoria Mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El equipo chapín llegó anoche a Surinam, donde mañana a las 15:00 horas disputará la tercera jornada del Grupo A. Rosales había sido amonestado en los partidos previos contra República Dominicana y Panamá, situación que le impedirá estar presente en el encuentro frente a los surinameses. Luis Fernando Tena, director técnico de la selección, había planificado contar con Rosales como titular, pero ahora deberá implementar un plan alternativo para no afectar el esquema de juego.

Jugadores en riesgo de suspendión 

Además de la baja confirmada, cinco jugadores se encuentran en riesgo de suspensión por acumulación de amarillas: Óscar Santis, Nicolás Samayoa, Rudy Muñoz, Darwin Lom y Olger Escobar. Si alguno de ellos recibe otra tarjeta en el partido de mañana, quedaría automáticamente fuera del siguiente compromiso ante El Salvador, lo que podría complicar aún más la estrategia del equipo.

El cuerpo técnico de Guatemala mantiene la expectativa de lograr un resultado positivo en Surinam, un partido clave para seguir en carrera por un lugar en la Copa del Mundo. La disciplina y la concentración serán determinantes, no solo para conseguir la victoria, sino también para proteger a los jugadores que podrían perderse encuentros decisivos en la próxima fecha del torneo.

Con estos ajustes, la azul y blanco buscará encontrar equilibrio en el mediocampo y en la delantera, mientras los aficionados guatemaltecos esperan que el equipo mantenga su nivel y asegure puntos valiosos en la etapa inicial de la eliminatoria.

