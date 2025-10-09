Honduras y Costa Rica reparten puntos en el San Pedro Sula

Las selecciones de Honduras y Costa Rica igualaron 0-0 en el estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula en la tercera fecha de la eliminatoria mundialista, ronda final, de la Concacaf, actividad del grupo C, donde a primera hora, Haití goleó en condición de visitante a Nicaragua para liderar el grupo.
Con arbitraje del guatemalteco Walter López, quien no marcó un empujón sobre Alonso Martínez, donde los costarricenses pedían penalti, al duelo le faltó el gol. Ambos equipos lucharon por abrir las porterías de Edrick Menjívar y Keylor Navas, pero el buen trabajo de las zonas defensivas evitó que los marcos fueran apedreados como se dice dentro del argot futbolístico.
Este empate es dañino para ambas selecciones, ya que perdieron dos unidades, pero a como va tan cerrada la eliminatoria, las sensaciones en Honduras son agridulces ya que si bien no ganaron en condición de local, se mantienen en la lucha por clasificar al mundial, igualando en 5 puntos con el líder Haití.
La jugada polémica
Era el minuto 70, y con un duelo tan cerrado y los equipos jugando al filo de la navaja, Costa Rica armó un contragolpe donde Alonso Martínez fue el protagonista. Fue empujado y cayó en el área grande, donde los ticos pidieron penalti, pero el árbitro chapín, Walter López no lo marcó, ni hubo intervención del VAR.
Tras esa jugada, Costa Rica tuvo una pelota al travesaño. Al 88, Carlos Mora tuvo el gol del triunfo para los visitantes, pero su remate se fue desviado de la portería de Edrick Menjívar.
Costa Rica cerraba mejor el partido, generando mayor oportunidad de goles en el segundo tiempo.
Con ese empate a cero goles, Haití y Honduras suman 5 puntos, pero con mejor diferencia de gol para los caribeños, quienes ocupan la posición de privilegio, la número uno, la que da boleto directo al Mundial 2026.
Costa Rica es tercera con 3 puntos y Nicaragua cuarta con 1 punto.
La siguiente fecha, la cuarta, se juega el lunes 13 de octubre: Honduras-Haití a las 18:00 horas y Costa Rica-Nicaragua a las 20:00 horas.
