Mundial Sub-20: Argentina aplasta a Nigeria

Argentina goleó por 4-0 a una Nigeria inconsistente y sin poder en un partido de octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile disputado en el estadio Nacional de Santiago, con lo que avanzó a los cuartos de final.
Argentina se enfrentará el próximo sábado 11 de octubre en Santiago a México, que en la víspera también logró el boleto con una goleada frente a Chile por 1-4.
Con un gol del ariete Alejo Sarco a los 2 minutos, un doblete del volante Maher Carrizo a los minutos 23 y 53 y otro tanto de Matteo Silvetti al 66, Argentina se tomó revancha ante los nigerianos que, hace dos años, la eliminaron con un 2-0 en la fase de cuando la selección suramericana fue anfitriona del torneo.
Francia avanza a cuartos, donde chocará con Noruega
La selección sub-20 de Francia avanzó este miércoles a los cuartos de final del Mundial de la categoría tras vencer a la de Japón por 0-1 en el tercer minuto añadido al alargue (m.123) del partido jugado en Santiago que terminó sin goles en el tiempo reglamentario.
Francia se medirá en cuartos de final con Noruega, que en forma simultánea y agónica eliminó por 0-1 a Paraguay en Talca.
El delantero del AS Mónaco Lucas Michel marcó de penalti el único gol del partido que mantiene el paso de los franceses en el torneo que se disputa en Chile.
Franceses y japoneses se alistaban ya para afrontar la tanda de penaltis en el último minuto de compensación dado al alargue cuando se produjo la mano de un defensor en el área.
Así van los cuartos de final
- España-Colombia, sábado 11 de octubre a las 14:00 horas
- México-Argentina, sábado 11 de octubre a las 17:00 horas
- Estados Unidos o Italia ante Marruecos o Corea del Sur, domingo 12 de octubre a las 13:00 horas
- Noruega-Francia, domingo 12 de octubre a las 17:00 horas.
*Información EFE.