Nicaragua cae ante Haití por eliminatoria mundialista

Esta noche, se reanudó la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf de cara a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, y la selección de Nicaragua defraudó a sus más de 18 mil 600 aficionados que abarrotaron el estadio Nacional en Managua. Haití se paró mejor y sacó un triunfo histórico y vital en su sueño mundialista.
A Nicaragua, que dirige Marco Antonio el "Fantasma" Figueroa, todo le salió mal. El partido comenzó a las 18:00 horas, y cuando se jugaban los primero 12 minutos de juego, cayó el 0-1, gracia al tanto de Duckens Nazon, futbolista franco-haitiano que juega en el Esteghlal F. C. de la Iran Pro League.
Fue un duro golpe para los aficionados nicaragüenses, que desde la grada era objeto de la fuerte lluvia que azotaba Managua. Y esa lluvia generó tempestad eléctrica. Sumado a ello, al minuto 28, hubo un apagón eléctrico en el escenario deportivo donde se desarrollaba el partido.
Tras la falta de fluido eléctrico y con la tempestad encima, el partido se pospuso y casi una hora después de ese suceso, el duelo se reanudó. El drenaje del estadio Nacional de Managua lució perfecto ya que pasada la lluvia, la gramilla quedó en buena condiciones.
El partido se reanudó a eso de las 19:45 horas en el minuto 28, y de forma inmediata, Haití encontró el segundo gol. Minuto 35 y Danley Jean Jacques prácticamente sentenciaba el partido, dejando helados a los nicaragüenses, quienes siguen hundidos en el sótano de la tabla del grupo C.
Pero Haití tenía un golpe final y fue gracias al gol de Louicius Don Deedson (90+2) para firmar la goleada en el partido.
? #Eliminatorias | ¡APAGÓN EN EL ESTADIO NACIONAL DE MANAGUA!— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) October 10, 2025
??Nicaragua 0-1 Haití??: Duckens Nazon (12). El momento inesperado ocurrió a los 28 minutos de juego del primer tiempo. Partido suspendido por el momento. pic.twitter.com/TqlyRInTy4
Nicaragua le empieza a decir adiós al Mundial 2026
La Selección Nacional de Nicaragua jugó esta noche su tercer partido eliminatorio en esta fase final, y de momento no ha podido ganar un partido.
Los nicaragüenses suman un punto, producto del empate 1-1 inicial de local ante Costa Rica. Posteriormente sumaron derrota 2-0 ante Honduras y 0-3 ante Haití.
Con estos resultados, Nicaragua es último lugar con un punto, y lo preocupante para ellos es la visita del próximo lunes, cuando viajen a Costa Rica.
Los dos últimos partidos de Nicaragua serán ante Honduras de local y visitará a Haití en noviembre del presente año.
Por su parte, los haitianos sorprenden en la eliminatoria y son actualmente líderes con 5 puntos, a la espera del resultado final entre Honduras y Costa Rica.
El siguiente partido de Haití será el lunes en condición de visitante ante Honduras. Y en noviembre, recibe en casa a Costa Rica y Nicaragua.