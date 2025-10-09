Reportan un incendio en la casa de Vinicius

Un incendio afectó este jueves la residencia del futbolista brasileño Vinicius Junior, actual jugador del Real Madrid. El siniestro ocurrió durante la mañana en la vivienda que el atacante posee en Alcobendas, en las afueras de Madrid.
De acuerdo con los primeros reportes, las llamas iniciaron en el área del sótano y rápidamente se propagaron, generando una densa nube de humo que alcanzó varios niveles del inmueble. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia, quienes llegaron al lugar y lograron controlar el fuego tras varios minutos de trabajo intenso.
A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron personas heridas. El inmueble sufrió daños considerables en la zona afectada, y las autoridades investigan el origen del fuego. La principal hipótesis apunta a un desperfecto eléctrico, aunque aún no se descarta ninguna otra causa.
Vinicius concentrado con la selección de Brasil
Vinicius no se encontraba en la propiedad al momento del incidente, ya que permanece concentrado con la selección de Brasil en su gira por Asia, donde enfrentará en los próximos días a Corea del Sur y Japón.
La noticia generó gran preocupación entre seguidores del futbolista, quien recientemente volvió a la actividad tras superar una lesión muscular. Vinicius, una de las máximas figuras del Real Madrid y de la selección brasileña, no se ha pronunciado todavía sobre el incidente, pero se espera que lo haga en las próximas horas a través de sus redes sociales.
Por el momento, Vinicius Jr. mantiene su enfoque en la doble fecha de partidos con la "Canarinha", mientras su entorno cercano atiende los daños ocasionados en la propiedad.