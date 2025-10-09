 Reportan un incendio en la casa de Vinicius
Deportes

Reportan un incendio en la casa de Vinicius

Un incendio afectó este jueves la casa de Vinícius Júnior en La Moraleja, Alcobendas, Madrid.

Compartir:
Reportan un incendio en la casa de Vinicius Jr., Especial.
Reportan un incendio en la casa de Vinicius Jr. / FOTO: Especial.

Un incendio afectó este jueves la residencia del futbolista brasileño Vinicius Junior, actual jugador del Real Madrid. El siniestro ocurrió durante la mañana en la vivienda que el atacante posee en Alcobendas, en las afueras de Madrid.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas iniciaron en el área del sótano y rápidamente se propagaron, generando una densa nube de humo que alcanzó varios niveles del inmueble. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia, quienes llegaron al lugar y lograron controlar el fuego tras varios minutos de trabajo intenso.

A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron personas heridas. El inmueble sufrió daños considerables en la zona afectada, y las autoridades investigan el origen del fuego. La principal hipótesis apunta a un desperfecto eléctrico, aunque aún no se descarta ninguna otra causa.

Vinicius concentrado con la selección de Brasil 

Vinicius no se encontraba en la propiedad al momento del incidente, ya que permanece concentrado con la selección de Brasil en su gira por Asia, donde enfrentará en los próximos días a Corea del Sur y Japón.

La noticia generó gran preocupación entre seguidores del futbolista, quien recientemente volvió a la actividad tras superar una lesión muscular. Vinicius, una de las máximas figuras del Real Madrid y de la selección brasileña, no se ha pronunciado todavía sobre el incidente, pero se espera que lo haga en las próximas horas a través de sus redes sociales.

Por el momento, Vinicius Jr. mantiene su enfoque en la doble fecha de partidos con la "Canarinha", mientras su entorno cercano atiende los daños ocasionados en la propiedad.

En Portada

Habilitan paso exclusivamente al transporte que se encontraba varado en el kilómetro 24t
Nacionales

Habilitan paso exclusivamente al transporte que se encontraba varado en el kilómetro 24

07:19 PM, Oct 08
OJ rechaza petición de aumento salarial del 10% para juecest
Nacionales

OJ rechaza petición de aumento salarial del 10% para jueces

09:30 PM, Oct 08
Israel y Hamás sellan primera fase del plan de paz de Trump para el intercambio de rehenest
Internacionales

Israel y Hamás sellan primera fase del plan de paz de Trump para el intercambio de rehenes

09:53 PM, Oct 08
Selecciones clasificadas, hasta el momento, al Mundial 2026t
Deportes

Selecciones clasificadas, hasta el momento, al Mundial 2026

03:20 PM, Oct 08

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesEE.UU.Real MadridSeguridad vialLiga NacionalLluvias
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos