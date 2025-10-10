Blanco y CDAG coordinan logística de Centroamericanos

En la mañana de este viernes 10 de octubre, autoridades de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) sostuvieron una importante reunión con el diputado Orlando Blanco, de la bancada VOS, para tratar los preparativos de los Juegos Centroamericanos 2025, los cuales se celebrarán en Guatemala.
Durante el encuentro, los representantes de la CDAG, en nombre del Coordinador General del Comité Olímpico Guatemalteco, José del Busto, explicaron los detalles sobre la ubicación de las competencias. Las maratones se llevarán a cabo en el departamento de Alta Verapaz, mientras que el ciclismo tendrá como sede principal el departamento de Quetzaltenango. Asimismo, se proporcionó información sobre otros deportes que se disputarán en diferentes puntos del país, incluyendo disciplinas como esgrima, fútbol, entre otros.
En temas de interés público, el evento tendrá un costo de 23 millones de quetzales, la ceremonia inaugural se llevará a cabo en Cayalá, según lo dicho por las autoridades de la CDAG, mientras que la apertura será en el IRTRA Petapa, el 30 de octubre. Se espera que más de 3 mil atletas arriben al país en los próximos días, siendo la delegación de Costa Rica, la primera que llegará a Guatemala.
Detalles de los Juegos Centroamericanos 2025
Los XII Juegos Centroamericanos contarán con la participación de 41 deportes y 55 disciplinas, convirtiéndose en la máxima cita deportiva de la región. Se espera la presencia de más de 3 mil atletas provenientes de los siete países de Centroamérica, quienes competirán durante 14 días en distintas sedes distribuidas en el territorio nacional.
A tan solo escasos días del inicio oficial del evento, el Comité Organizador de Guatemala 2025 continúa trabajando intensamente en la adecuación de las sedes deportivas y en la logística operativa para garantizar el éxito de esta gran fiesta deportiva regional.
Una de las principales novedades de esta edición será la inclusión de nuevos deportes: E-Sports y Flag Football, que tendrán como sede a Panamá. La incorporación de estas disciplinas refleja la evolución y diversidad del deporte en la región, sumándose al programa tradicional de competencias.
Las principales competencias se desarrollarán en la Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Jalapa, Izabal, Alta Verapaz, Huehuetenango y Totonicapán, entre otros departamentos. A continuación, se detallan las sedes de las disciplinas deportivas:
Ciudad de Guatemala:
- Natación artística: Piscina zona 4
- Polo acuático: Piscina zona 4
- Ajedrez: Federación Nacional de Ajedrez, zona 5
- Bádminton: Coliseo Deportivo
- Baloncesto 3x3: Parque Erick Barrondo, zona 7
- Baloncesto 5x5: Gimnasio Teodoro Palacios Flores, zona 5
- Béisbol: Diamante Enrique Torrebiarte, zona 2
- Balonmano: Domo Polideportivo, zona 13
- Boliche: Metrobowl, zona 15
- Ciclismo BMX: Finca Malena
- Ciclismo de montaña: Finca San Agustín
- Ecuestres Adiestramiento y Salto: Club El Pulté, zona 16
- Ecuestres Prueba Completa: Club El Pulté, zona 16 / Parque Ecuestre La Aurora, zona 13
- Fútbol playa: Greenfield, zona 4 de Mixco
- Fútbol sala: Domo Polideportivo, zona 13
- Fútbol 11: Estadio Cementos Progreso, zona 6
- Gimnasia artística y rítmica: Federación Nacional de Gimnasia, zona 5
- Golf: Club de Golf San Isidro, zona 16
- Judo y Karate: Gimnasio Alfonso Gordillo, zona 5
- Hockey sobre césped: Campo Marte, zona 5
- Kickboxing: Parque Erick Barrondo, zona 7
- Softbol: Diamantes de Softbol Vista Hermosa, zona 15
- Taekwondo: Gimnasio Alfonso Gordillo, zona 5
- Tenis: Complejo de Tenis Ing. Juan José Hermosilla
- Tenis de mesa: Federación Nacional de Tenis de Mesa, zona 5
- Tiro con arco y tiro deportivo: Polígono Víctor Manuel Castellanos, zona 8 de Mixco
- Tiro con armas de caza: Club Caza, Tiro y Pesca, zona 2
- Voleibol sala: Gimnasio Teodoro Palacios Flores, zona 5
- Navegación a vela: Centro Náutico de Amatitlán
Subsedes por departamentos:
- Natación: Piscina de Mazatenango
- Aguas abiertas y Canotaje: Lago Petén Itzá
- Atletismo - Marcha: San Jerónimo, Baja Verapaz
- Atletismo - Media Maratón: Cobán, Alta Verapaz
- Atletismo - Pista y Campo y Ciclismo Ruta: Complejo Quetzaltenango
- Billar: Gimnasio CDAG de Antigua Guatemala
- Boxeo: Gimnasio CDAG de Chiquimula
- Escalada deportiva: Complejo Deportivo de Jalapa
- Esgrima: Gimnasio CDAG de Antigua Guatemala
- Levantamiento de pesas: Gimnasio CDAG Totonicapán
- Patinaje: Patinódromo Hans López, Huehuetenango
- Remo: Lago Petén Itzá
- Rugby: San Miguel Dueñas, Sacatepéquez
- Surf: Playas de Monterrico, Santa Rosa
- Triatlón: Amatique Bay, Izabal
- Voleibol playa: Complejo Deportivo de Jalapa
Sedes en Panamá:
- Flag Fútbol: Estadio Emilio Royo
- E-Sports: Learning Vila - Virtual
Sedes en Honduras:
- Luchas y Sambo: Complejo Deportivo José Simón Azcona