Surinam advierte a Guatemala previo al partido

A menos de una hora del enfrentamiento ante Guatemala por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Surinam llega con una mezcla de historia, orgullo y una clara advertencia: "Ahora sí puede pasar". Así lo dejaron ver las figuras del futbol surinamés, quienes encendieron el ánimo de la selección conocida como Natio antes del duelo que podría marcar un antes y un después en su camino mundialista.
La Federación de Futbol de Surinam (SVB) reunió a la actual plantilla con las leyendas del equipo de 1977, el último que alcanzó la fase final de una clasificación. Durante el encuentro, los históricos Ro Kolf, Roy Belfor y Edwin "Wiene" Schal —este último considerado el Futbolista del Siglo en su país— motivaron a los jugadores con un mensaje contundente. "Si tiene que suceder, que suceda. Y ahora estamos listos para demostrar que sí puede pasar", dijo Schal, quien marcó dos goles en aquel proceso clasificatorio.
El técnico Stanley Menzo aseguró que su equipo está preparado para enfrentar a Guatemala, aunque el defensor Radinio Balker sigue en observación médica. Pese a ello, el ánimo dentro del grupo es inmejorable tras la victoria 2-1 sobre El Salvador, resultado que les dio el liderato del grupo A.
Guatemala obligada a ganar
Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, llega obligada a ganar. Con solo un punto en dos jornadas y la baja del mediocampista José Rosales por suspensión, la Bicolor necesita sumar para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.
El capitán surinamés, Shaquille Pinas, aseguró que el grupo está más unido que nunca. "Las leyendas nos transmitieron su experiencia y eso nos hizo más fuertes. Queremos poner a Surinam en el mapa", afirmó.
El duelo se jugará este viernes a las seis de la tarde (hora local) en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed de Paramaribo. Surinam lidera el grupo A con cuatro puntos, seguido por El Salvador (3), Panamá (2) y Guatemala (1).
