Surinam en polémica por video sexual de un jugador

La selección de futbol de Surinam llega al duelo contra Guatemala envuelta en polémica. Myenty Abena, defensor central y figura clave de Natio desde su debut internacional en 2021, es acusado por una mujer de difundir un video sexual grabado durante un momento íntimo entre ambos. La grabación habría circulado en redes sociales y, según se informa, la denunciante presentó el caso ante la policía local.
Oficialmente, Abena no estará disponible para el partido de este viernes debido a una lesión sufrida en la liga turca con Gaziantep F.K. Su ausencia también pone en duda su participación el próximo martes contra Panamá. Stefano Denswil será su reemplazo, mientras que Radinio Balker ocupará el lugar de Liam van Gelderen, quien también quedó fuera por lesión. A pesar de estas bajas, el entrenador Stanley Menzo se mostró confiado en los jugadores disponibles y en la capacidad del equipo para mantener su rendimiento.
Oportunidad para Guatemala
Para Guatemala, esta situación ofrece una oportunidad estratégica. Con solo un punto en el grupo A y la urgencia de ganar para mantener viva la ilusión de clasificación, la Bicolor enfrenta a un Surinam líder, que aunque fuerte, tendrá que reorganizar su defensa central.
Menzo destacó que, pese a la polémica y las ausencias, su equipo mantiene la concentración y el enfoque en la cancha. "Tenemos respeto por Guatemala, pero ellos también nos respetan y saben de nuestras cualidades. Debemos jugar con inteligencia y aprovechar cualquier oportunidad", señaló.
El encuentro se disputa este viernes en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed de Paramaribo. Surinam lidera el grupo A con cuatro puntos, seguido por El Salvador (3), Panamá (2) y Guatemala (1). Tras este partido, *Natio* cerrará la fase de grupos el 18 de noviembre visitando nuevamente a Guatemala, mientras que la Bicolor buscará aprovechar la coyuntura para mantenerse en la lucha por un boleto al Mundial 2026.
La polémica que rodea a Abena añade un condimento extra al partido, convirtiéndolo en uno de los más esperados de esta fase de clasificación, no solo por lo deportivo, sino también por la atención mediática que ha generado el caso.