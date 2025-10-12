Argentina y Colombia jugarán semifinales del Mundial Sub-20

Argentina eliminó a México en una demostración de solidez al derrotarla por 0-2 en partido de los cuartos de final del Mundial Sub-20 en Chile, en el Estadio Nacional de Santiago, y que decretó su avance a semifinales donde enfrentarán a Colombia.
La "Albiceleste", la selección más ganadora de este certamen, anhela su séptima corona tras 18 años sin conseguirla, y dio un paso más para jugar el duelo sudamericano ante los colombianos, el próximo miércoles 15 en Santiago.
El volante de Vélez Sarsfield Maher Carrizo incisivo por la banda derecha aprovechó un rebote que dio el portero Emmanuel Ochoa, ante un remate previo de Valentino Acuña, y definió con potencia entrando al área.
México salió a presionar en el segundo tiempo, pero Argentina consiguió el 2-0 en un momento clave con Mateo Silvetti, a los 56, para darle tranquilidad en el marcador.
Colombia también es semifinalista
Colombia se clasificó este sábado por segunda vez en su historia y tras 22 años a las semifinales de un Mundial Sub-20 al derrotar a España por 3-2 en un estelar partido de Néiser Villarreal, quien marcó los tres goles de la selección suramericana y se colocó como líder de los artilleros del torneo que se juega en Chile.
Colombia comenzaba a avisar al portero Fran González, hasta que una buena combinación en la banda entre el propio Perea y Barrera acabó en un centro al punto de penalti que cazó Villarreal para anotar el 1-0.
En el minuto 55, en el que Fortea le robó la cartera a la defensa colombiana con una buena pared y su pase al primer toque al centro del área lo remató a la red Belaid ante la pasividad de los centrales. Era el primer gol que recibía Colombia en jugada desde que comenzó este Mundial (1-1).
Y tres minutos después, una combinación similar en la otra banda supuso un pase filtrado para Virgili, quien batió a García para remontar y poner a Colombia en desventaja por primera vez también en el torneo (2-1).
Pero poco duró la alegría de España: apenas tres minutos después el recién entrado Rentería jugó con Arizala, el árbitro dio la ley de la ventaja y el pase del extremo lo dejó frente a la red a Villarreal, que definió con categoría para el 2-2.
En el minuto 88, Néiser Villarreal, que rompió el maleficio del gol para Colombia en octavos, hizo su triplete para darle el pase a Colombia y situarse con cinco dianas como máximo goleador del Mundial, igualado con el estadounidense Benjamin Cremaschi.
*Información EFE.