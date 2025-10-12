 Lionel Messi firma otro recital en la MLS
Deportes

Lionel Messi firma otro recital en la MLS

Messi fue liberado de la concentración de Argentina por Lionel Scaloni, para que pudiera competir con el Inter Miami.

Compartir:
Lionel Messi con doblete de goles y una asistencia en duelo ante Atlanta United
Lionel Messi con doblete de goles y una asistencia en duelo ante Atlanta United / FOTO: @InterMiamiCF

Lionel Messi firmó otro recital este sábado y dirigió la victoria por 4-0 del Inter Miami en casa contra el Atlanta United con un doblete y una asistencia.

Messi fue liberado de la concentración de Argentina por Lionel Scaloni, para que pudiera competir con el Inter Miami este fin de semana, alcanzó los 26 goles en lo que va de la MLS.

El delantero argentino ofreció una espectacular asistencia al español Jordi Alba, quien definió con una elegante vaselina en una semana muy emotiva, en la que anunció su adiós al fútbol.

El uruguayo Luis Suárez también vio puerta para el Inter Miami, que alcanzó al Cincinnati en la segunda posición de la Conferencia Este de la MLS.

Recital de Lionel Messi

El recital de Lionel Messi en el Chase Stadium de Fort Lauderdale se dio ante la mirada de varios compañeros del número 10 en la selección argentina, como Leandro Paredes o Nicolás Otamendi.

En la grada del Chase Stadium también estuvo Rodrigo De Paul, con camisa y gorro negro, que es compañero de Messi en el Inter Miami, pero que forma parte de la concentración argentina estos días.

Messi adelantó al Inter Miami con un disparo curvado de pierna zurda que entró por el segundo poste y que rompió la igualdad para los hombres de Javier Mascherano.

En el 52, Messi dio un maravilloso pase de 40 metros para Jordi Alba, que controló y superó al meta con una perfecta vaselina.

Nueve minutos después, Suárez selló el 3-0 con un potente remate de pierna derecha desde el límite del área. La guinda la puso Messi con el definitivo 4-0, su vigésima sexta diana en lo que va de la MLS.

Tras 33 partidos, el Inter Miami es tercer lugar de la Conferencia Este con 62 puntos, igualado con el Cincinnati, que ocupa el segundo lugar. El líder de dicha conferencia es Philadelphia Union con 66 enteros. 

*Información EFE.

En Portada

Realizan requisa de prevención en cárcel de Fraijanes IIt
Nacionales

Realizan requisa de prevención en cárcel de Fraijanes II

09:20 AM, Oct 12
Videos muestran el dramático momento en que helicóptero se desploma en Californiat
Internacionales

Videos muestran el dramático momento en que helicóptero se desploma en California

08:25 AM, Oct 12
Nicholas Hagen vuelve a ser foco de la presión de la aficiónt
Deportes

Nicholas Hagen vuelve a ser foco de la presión de la afición

09:06 AM, Oct 12
Encuentro de Convites 2025 llena de color y ritmo la zona 1t
Nacionales

Encuentro de Convites 2025 llena de color y ritmo la zona 1

09:03 AM, Oct 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalReal Madridredes socialesLluviasEE.UU.Seguridad vialMundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos