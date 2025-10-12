 Mbappé advierte a España: "Tienen jugadores que no saben lo que es un Mundial"
Mbappé advierte a España: "Tienen jugadores que no saben lo que es un Mundial"

El delantero francés reconoció el talento y el juego de la Roja tras su triunfo en la Eurocopa, pero lanzó un mensaje claro.

Mbappé encabeza convocatoria de la Selección Nacional de Francia
Mbappé encabeza convocatoria de la Selección Nacional de Francia / FOTO: EFE

El francés Kylian Mbappé se rindió al momento de la selección española, protagonista de una racha de 28 partidos sin perder y siendo considerada una de las favoritas al Mundial 2026, pero advirtió de la falta de experiencia de muchos de sus jugadores: "ganaron la Eurocopa jugando muy bien pero un Mundial es diferente".

España es un equipo que tiene mucho control en sus partidos, saben jugar, cómo controlar, técnicamente son muy fuertes. Tienen los perfiles para jugar así. Es una de las pocas selecciones que sus jugadores juegan igual desde pequeños hasta la absoluta", elogió en 'Universo Valdano'.

Pero en un Mundial no es tan importante llegar tan bien antes, luego todo puede pasar. España tiene un equipo muy joven, con muchos jugadores que no saben lo que es un Mundial. Para mí son el mejor equipo de Europa, ganaron la Eurocopa jugando muy bien pero un Mundial es diferente y todas las selecciones quieren ganar. Todos miran a España, espero que jueguen bien pero que gane Francia", añadió.

La experiencia de Mabppé 

Mbappé habló desde la experiencia de haber sido campeón del mundo con Francia y tras haber perdido una final marcando tres goles. "He jugado dos Mundiales, los conozco muy bien. He vivido todas las emociones posibles, cuando tienes un momento más duro, la presión que es única. Sentir la presión de todo tu país y hacer algo bueno hay que saber manejarlo y no muchos jugadores pueden hacerlo", aseguró.

Además de ganar títulos grandes con el Real Madrid, Mbappé encara esta temporada con el desafío de volver a proclamarse campeón del mundo y sacarse la espina de la final perdida ante Argentina.

"Espero volver a marcar en una final del Mundial y ganarlo. Es un sueño volver a ganarlo. Perder una final duele mucho, pero en Francia siempre decimos que no hay dos sin tres y espero una tercera final para ganar tras aprender en 2022", valoró.

No piensas en marcar en una final de Mundial, piensas en ganar. Los delanteros tenemos que marcar. Fue un partido loco en el que mereció ganar Argentina, jugó mejor el partido aunque hubo momentos que lo fuimos nosotros, pero es merecido. No hay que olvidarlo para buscar ganar en 2026", agregó.

Para Kylian nada de lo que se viva en el próximo Mundial con calor y largas distancias entre las sedes en Estados Unidos, Canadá y México, afectará al objetivo.

Lo vivimos en el Mundial de Clubes y fue muy complicado pero la gente sabe que un Mundial de selecciones es lo más importante para un futbolista. Haga calor o los campos no sean tan buenos, daremos la vida para intentar ganar", sentenció.

