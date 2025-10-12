Mbappé rompe el silencio sobre su relación con Vinícius

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, agradeció los consejos de Cristiano Ronaldo para triunfar de blanco, con el deseo de que el madridismo "sueñe" con él como sigue sintiendo que hace con el portugués, y aseguró que su relación con Vinícius es "muy buena", conscientes de que deben dar su mejor versión juntos para lograr títulos grandes.
Mbappé silenció a aquellos que aseguran que no mantiene una buena relación con el brasileño Vinícius Jr. "Eso es más que en España, los humanos son así. Es igual en Francia o en Inglaterra, dos jugadores famosos en el mismo equipo vende mucho papel".
Tengo una relación muy buena con Vinícius, muchísimo mejor este año porque nos conocimos muchísimo mejor. Es un gran jugador y muy buena persona. Al final es normal, sabemos que la gente va a hablar de nosotros por todo, pero tenemos el mismo objetivo, ayudar al Real Madrid a ganar títulos. Para eso tenemos que estar los dos en nuestra mejor versión y ayudar al equipo", aseguró en 'Universo Valdano'.
Mbappé agradece a Cristiano Ronaldo
Sin admitir de momento comparaciones goleadoras con Cristiano Ronaldo, Kylian agradeció la ayuda que ha recibido a distancia del astro portugués, en consejos que le ha dado en conversaciones, y sueña con llegar a ser tan querido por los aficionados madridistas.
Él lo ha hecho durante nueve años y yo llevo uno y medio. Cristiano siempre ha sido un modelo, un ejemplo para mí. Tengo la suerte de hablar con él y que me dé consejos. Me ayudó mucho. En el Real Madrid Cristiano es el número uno, el jugador referente, hizo muchas cosas. La gente, también ahora, sueña con él pero yo quiero hacer mi camino. Espero que la gente sueñe conmigo igual, que sea un momento histórico para mí y para el Real Madrid", deseó.
Agradecido por el cariño que siente en Madrid, desveló Kylian que el club le recomendó no salir mucho por la ciudad a su llegada. "Parece que soy jugador español por el cariño que recibo, me sorprendió mucho. Al llegar, el club me pidió que me quedara en casa pero ahora veo que se respeta mucho la privacidad".