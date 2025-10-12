Resultado de Municipal y Cobán Imperial por el Apertura 2025

A las 10:00 horas de este domingo 12 de octubre, Día de la Raza, Municipal y Cobán Imperial dieron inicio a su partido que fue suspendido ayer debido a la fuerte lluvia y una cancha anegada para el desarrollo del futbol. El estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol acogió a los "Rojos" y a "Príncipes Azules" como parte de la calendarización de la fecha 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, donde el conjunto "Edil" es líder de la competencia.
El juego comenzó intenso. A los 3 minutos, un leve jalón de camisola de Luis de León sobre José Carlos Martínez fue marcado como penalti por el árbitro Cristopher Corado. En la ejecución, llegó el "Flaco", quien al 4 le dio la primera alegría del partido a la afición fiel de Municipal para el 1-0.
Más adelante, José Martínez quedaba en una buena posición para encarar al portero Tomás Casas, pero el línea 2 marcó una posición adelantada del "Flaco".
Al 19, nuevamente José Carlos Martínez protagonizó una jugada de gol, pero fue derribado por el portero Casas en la media luna del área grande, por lo que Corado marcó falta y amonestación para el meta visitante.
En la ejecución del tiro libre, Rudy Barrientos en una jugada de laboratorio definió de buena forma la jugada al vencer a una nutrida barrera cobanera y colocar el 2-0 de forma tempranera ya que el cronómetro marcaba 22 minutos de iniciado el duelo.
Cobán Imperial tuvo un acercamiento importante al 28 a través de Janderson Pereira, pero la jugada era ilícita por una posición adelantada.
José Carlos Martínez también se sumaba a otro ataque para los "Rojos" al 33 con un tiro libre (mismas características del gol de Barrientos) y su remate se iba muy cerca del palo de la portería de Casas. Municipal cerró tranquilamente una primera parte que la hizo suya y que la definió con los goles de Martínez y Barrientos.
Municipal sentencia el triunfo
Para el segundo tiempo, Cobán Imperial experimentó dos cambios. Salieron Delfino Álvarez y Selvin Tení, e ingresaron Oscar Mejía Steven Paredes. Pero los cambios no ayudaban al equipo de Sebastián Bini, que al 50 encajó otro gol.
Jugada por la banda derecha del ataque rojo, y un centro de Rudy Barrientos llegó a la cabeza de Yasnier Matos quien definió y firmó la goleada del 3-0 cuando se jugaban 50 minutos de partido. Fue el gol que clavó el ataúd de los cobaneros.
Al 62, Cobán Imperial logró descontar (3-1). Centro de Oscar Mejía y un mal rechazo de Municipal, le permitió a Janderson Pereira rematar, pero su tiro fue rechazado por Braulio Linares, el rebote le quedó a Uri Amaral, quien con golpe de cabeza hizo el gol de la visita.
En la celebración, Linares tomó el balón e impidió que los cobaneros festejaran, desatando una serie de empujones entre jugadores, donde el portero rojo agredió con un codazo y manotazos a su rival, a pesar de la agresión de Linares, no fue expulsado, solo amonestado. En esa acción, también salieron con amarillas José Carlos Martínez, Uri Amaral.
Al final del partido Municipal sumó triunfo y tres puntos valiosos para llegar a 29 con una diferencia de gol de +15, y con ello se mantiene como líder del campeonato. Por su parte, Cobán Imperial se queda con 15 puntos y peligra su presencia en los puestos de liguilla.