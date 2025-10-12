 Resultado Mixco vs. Malacateco por el Apertura 2025
Nicolás Martínez brilla en el triunfo de Mixco ante Malacateco

El delantero argentino de los "Chicharroneros" superó la barrera de los 10 goles en apenas 14 fechas disputadas de la competencia.

Deportivo Mixco goleó a Malacateco, que incluyó triplete de Nicolás Martínez
Deportivo Mixco goleó a Malacateco, que incluyó triplete de Nicolás Martínez / FOTO: Tierra de Campeones (TDC)

En el estadio Santo Domingo de Guzmán, los Deportivos Mixco y Malacateco le dieron continuidad a la fecha 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala. Este fue el cuarto partido de la programación que había dejado triunfos de Mictlán sobre Xelajú (1-0), Antigua sobre Achuapa (1-0) y Municipal sobre Cobán Imperial (3-1).

Los mixqueños tuvieron una baja de última hora y fue la de Fernando Arce, quien sufrió una molestia muscular en la pantorrilla derecha y eso hizo que no fuera parte de la alineación titular, pese a que ya había sido anunciado en el once de Fabricio Benítez. El lugar de Arce fue ocupado por Esnaydi Zúñiga.

Una de las primeras oportunidades de gol llegó a los 7 con un remate de Christian Ojeda que terminó en las manos del portero visitante Miguel Jiménez. Dos minutos más tarde intentó Diego Méndez sin suerte.

Al 29, intentó Malacateco con Byron Angulo, pero su disparo se fue por un costado de la portería de Kevin Moscos.

Superada la primera media hora de juego, Deportivo Mixco era quien trataba mejor la pelota y generaba las mejores llegadas, pero el marcador seguí igualado 0-0.

Al 32, Yonatan Pozuelos, de un buen partido, se metió al área grande e hizo un centro rasante al centro del área chica, y ahí apareció bien ubicado y bien parado el goleador del Apertura 2025, Nicolás Martínez para el 1-0 del partido. Era el noveno gol para el sudamericano. 

Mixco cerró mejor la primera parte, donde Malacateco no tuvo ningún remate a puerta.

Triplete de Nicolás Martínez 

Roberto Montoya metió al segundo tiempo a Vidal Paz y retiró a Kenneth Cerdas, un cambio que buscaba cambiar la panorámica visitante dentro del terreno de juego.  

Se jugaba el primer minuto de la parte complementaria y un mal rechace de Jeshua Urízar, el esférico le quedó a Frank de León, que de tres cuartos de cancha y sin pensarlo mucho remató a puerta, y superó la humanidad de Kevin Moscoso para un golazo de camerino que daba la igualdad 1-1, y con todo el segundo tiempo por delante para encontrar la remontada.  

Pero tras el gol de Malacateco comenzó el show de Nicolás Martínez, quien adelantó a los "Chicharroneros" al 63 y luego hizo el 3-1 al 71 para un increíble triplete dentro del partido y logró superar la barrera de los 10 goles. 

Con este triplete, Nicolás Martínez llegó a 11 goles en el campeonato y sacaba de momento 5 goles a Francisco Apaolaza de Antigua quien es sublíder de goleo.   

El partido se cerró con un gol de Yonatan Pozuelos al 90+1 para un 4-1 final. 

Mixco lamentó la lesión de Esteban García, quien tuvo que abandonar el juego en la recta final. 

Con este resultado, Mixco se mantiene como colíder del campeonato con 29 unidades, las mismas que Municipal; el tercer puesto es Antigua con 26 puntos.

Para la fecha 15, Deportivo Mixco visitará al Xelajú M. C. el sábado 18 de octubre a las 21:00 horas; y Malacateco recibirá a Guastatoya el domingo 19 a las 19:30 horas en el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos.   

Emisoras  Escúchanos