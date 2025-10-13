 Costa Rica vence a Nicaragua en la eliminatoria mundialista
Deportes

Costa Rica vence a Nicaragua y se acerca a su sueño mundialista

Los costarricenses son sublíderes y dejan a los nicaragüenses sin opción de clasificar al Mundial 2026 de forma directa.

Costa Rica sigue en ruta para el Mundial 2026
Costa Rica sigue en ruta para el Mundial 2026 / FOTO: Concacaf

La Selección Nacional de Costa Rica derrotó esta noche a su similar de Nicaragua durante el desarrollo de la cuarta fecha de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf, y dejó a los nicaragüenses sin posibilidad matemática de avanzar directamente al Mundial 2026, que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Fue una noche triste para Nicaragua en el estadio Nacional de Costa Rica de San José, donde el portero pinolero Miguel Rodríguez tuvo una de sus peores presentaciones cuando tuvo que ser un partido perfecto.

Nicaragua llegó a Costa Rica siendo el último lugar con una unidad, por lo que debía hacer la heroica y sumar triunfo para evitar que el sueño mundialista se acabara esta misma noche.

Alonso Martínez marcó a los 12 minutos el 1-0 para la alegría de los locales, pero Nicaragua igualó las acciones rápidamente a los 26 minutos con el gol de Junior Arteaga.

El mismo Alonso Martínez hizo el 2-1 cuando se jugaban los primeros 28 minutos de juego, y fue un duro golpe para Nicaragua y su portero Miguel Rodríguez, quien ya había tenido alguna jugada errónea dentro del partido.

Incluso, el técnico de Nicaragua, Marco Antonio el "Fantasma" Figueroa, levantó al portero de la banca a realizar una etapa de calentamiento en la parte final del partido, lo que hizo pensar en una variante al inicio de la segunda parte.

Para el complemento, Nicaragua salió con la idea y la intención de rescatar el partido y tener en su poder el empate, pero todo fue al contrario. Error en salida del guardameta Rodríguez y prácticamente le regala a Manfred Ugalde el 3-1 cuando se jugaba el minuto 54.

En ese momento, nuevamente se vio al portero suplente de Nicaragua calentando, pero su técnico no se animaba a la variante de portero, quien firmaba un pésimo partido y hacía que los nicaragüenses quedaran eliminados en el camino mundialista a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El partido cerró con un gol de Francisco Calvo al 90+4, el mismo tuvo que ser revisado por el VAR, que al final ratificó la decisión del árbitro del duelo.  

Costa Rica al subliderato

El partido ya no tuvo movimiento y se llegó a la parte final, donde Costa Rica sumó un triunfo de oro en su aspiración de llegar a la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

Costa Rica es sublíder con 6 puntos y el líder es Honduras con 8; Haití es tercero con 5 enteros. En el grupo C, cualquiera de estas tres selecciones se ganará el boleto directo al Mundial 2026, y otra buscará ganar el boleto que da acceso a la serie del repechaje.

La Selección de Nicaragua queda oficialmente esta noche sin posibilidades de ir al Mundial 2026 de forma directa, y con pocas posibilidades se ir al repechaje. 

Honduras golea a Haití y asume casilla que da boleto al Mundial 2026

La “H” pone en orden el grupo C y asume el liderato cuando restan dos fechas para el final de la eliminatoria mundialista.

Partidos de noviembre

  • Jueves 13: Haití-Costa Rica y Nicaragua-Honduras
  • Martes 18: Costa Rica-Honduras y Haití-Nicaragua.

