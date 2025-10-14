 Bryan López será el árbitro del Clásico 335
Deportes

Comunicaciones y Municipal se enfrentarán este domingo en el Estadio Cementos Progreso.

Bryan López, árbitro guatemalteco - Omar Solís
Bryan López, árbitro guatemalteco / FOTO: Omar Solís

La emoción del fútbol guatemalteco llega a su punto culminante este fin de semana con la disputa del Clásico 335 entre Comunicaciones y Municipal. El encuentro se llevará a cabo el próximo domingo en el Estadio Cementos Progreso, con inicio programado para las 17:00 horas. Los aficionados esperan con ansias este duelo histórico que enfrenta a los dos equipos más emblemáticos del país.

El encargado de impartir justicia en el terreno de juego será el árbitro Bryan López, quien contará con la asistencia de Humberto Panjoj e Iris Vail. Steve Morales cumplirá la función de cuarto árbitro, asegurando que el partido se desarrolle con el mayor orden posible. La designación de López para un clásico siempre genera expectativas, considerando la intensidad y la presión que caracteriza este tipo de encuentros.

Bryan López impartirá justicia en el Clásico Nacional

En términos históricos, el clásico presenta cifras muy equilibradas: Comunicaciones suma 115 victorias, Municipal 112, y ambos equipos registran 107 empates. El último enfrentamiento oficial, ocurrido en agosto, terminó con empate 1-1 en el Estadio El Trébol, con goles de Cristian Hernández para los cremas y Erick Lemus para los rojos, dejando a los aficionados con la expectativa de un nuevo desenlace.

En la actualidad, la diferencia en la tabla de posiciones es notable: Municipal lidera la competición, mientras que Comunicaciones ocupa el décimo puesto. Sin embargo, en un clásico, los números muchas veces quedan a un lado, y lo que prevalece es la pasión, la rivalidad y el deseo de victoria en la cancha. Este Clásico 335 promete emociones fuertes, goles y la intensidad que caracteriza a uno de los encuentros más esperados del fútbol guatemalteco.

