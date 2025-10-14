Conferencia de prensa de Luis Fernando Tena en El Salvador

La Selección de Guatemala, de Luis Fernando Tena, logró un valioso triunfo en las Eliminatorias Mundialistas rumbo a la Copa del Mundo 2026 al imponerse 0-1 ante El Salvador en el Estadio Cuscatlán. El único tanto del encuentro fue obra de Óscar Santis, quien al minuto 46 marcó un golazo con un remate preciso desde la entrada del área, imposible para el portero salvadoreño.
Con esta victoria, la Azul y Blanco escala al tercer puesto del Grupo A con 5 puntos, producto de una victoria, dos empates y una derrota. El conjunto guatemalteco se encuentra solo por detrás de Surinam y Panamá, ambos con 6 unidades, precisamente sus próximos rivales en noviembre, en una doble jornada que será crucial para mantener vivas las aspiraciones mundialistas.
Luis Fernando Tena habló tras el triunfo ante El Salvador
En conferencia de prensa, el técnico de Guatemala, Luis Fernando Tena, se mostró satisfecho con el desempeño del equipo y analizó lo que dejó el encuentro. "Nuestro equipo ha tenido personalidad jugando de visitante, dependemos de nosotros si queremos ir al Mundial. Lo raro de estas eliminatorias es que ningún local ha ganado", expresó el entrenador mexicano. Sobre el planteamiento táctico, añadió: "La idea era mantener la pelota el mayor tiempo posible, y desdoblar buscando el segundo gol. Sabemos que las pelotas detenidas nos han costado y hemos asumido el riesgo. Ante Panamá y Surinam no nos podemos confiar, no podemos caer en triunfalismo ni exceso de confianza, los empates no nos sirven, tenemos que ir a ganar en casa".
Respecto a las claves del triunfo, Tena explicó: "Hicimos lo difícil, que era aguantar el primer tiempo, sabíamos que eso afectaría a El Salvador, ahí fue cuando atacamos con más gente. Siempre hablamos con los jugadores sobre el manejo del partido. Sabemos que en casa la gente nos va a apoyar, ellos ven la entrega de nuestros jugadores, los jugadores transmiten el amor por el país a la tribuna, la gente sabe que el equipo tiene un gran espíritu".
También tuvo palabras para los aficionados que acompañaron a la selección en San Salvador: "Me sorprendió ver toda la gente de Guatemala que vino. Vinieron y alentaron, fue emocionante. Sabíamos que teníamos que bajarle las revoluciones a los salvadoreños, trabajamos muy bien el partido".
El estratega mexicano también se refirió a lo que espera en los próximos compromisos: "En noviembre ese estadio estará muy encendido. Nuestro equipo juega mucho mejor en canchas naturales, en EE.UU., por eso hemos jugado bien, lastimosamente el Estadio Doroteo Guamuch Flores está en remodelación, pero les aseguro que en noviembre se verá un gran espectáculo, incluso algo que beneficiará a Panamá que tiene muy buenos jugadores".
Finalmente, Tena agradeció el respaldo que ha tenido durante el proceso y reflexionó sobre el trabajo a futuro: "Los procesos son importantes, si ganamos somos buenos y si perdemos somos muy malos, sabemos que así es la vida de los técnicos, pero no debemos permitir que eso nos cambie nuestro estado de ánimo. Agradezco a la directiva que siempre nos ha apoyado, debemos procurar no perder el piso".
Con este importante resultado, Guatemala llega fortalecida a la última parte del año. En noviembre recibirá a Panamá y Surinam, y si consigue ganar ambos encuentros, la Azul y Blanco estaría logrando la clasificación al Mundial 2026, un sueño que ilusiona a toda la afición guatemalteca.