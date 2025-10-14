 El Salvador busca romper rachas negativas ante Guatemala
Deportes

El Salvador busca romper dos rachas negativas históricas ante Guatemala

El Salvador se juega más que tres puntos ante Guatemala.

El Salvador venció a Guatemala en las eliminatorias al Mundial 2026, EFE.
El Salvador venció a Guatemala en las eliminatorias al Mundial 2026 / FOTO: EFE.

El estadio Cuscatlán se viste de gala esta noche para un duelo con tintes de final. La Selección de El Salvador se enfrenta a Guatemala por las Eliminatorias Mundialistas rumbo a 2026, en un partido donde no solo están en juego tres puntos, sino también el orgullo, la historia y la posibilidad de romper dos rachas negativas que pesan como una losa sobre la afición salvadoreña.

El equipo dirigido por Hernán "Bolillo" Gómez busca reencontrarse con la victoria en el "Coloso de Monserrat", un estadio que ha perdido su mística en los últimos años. La última vez que El Salvador ganó un partido eliminatorio en casa fue el 1-0 ante Panamá en 2021, rumbo a Qatar 2022, con gol de Enrico Dueñas. Desde entonces, acumula seis encuentros sin triunfo en ese escenario, con derrotas ante México, Canadá, Costa Rica, Surinam y Panamá, y un empate ante Jamaica.

El otro gran reto es histórico es que la Selecta no vence a la Azul y Blanco en territorio salvadoreño desde 1984. Han pasado 40 años sin lograrlo. Desde entonces, los salvadoreños suman siete partidos sin ganar en casa ante la Bicolor —cinco en el Cuscatlán y dos en el estadio Jorge "Mágico" González—, con tres empates y cuatro derrotas. El último enfrentamiento entre ambos fue en la Copa UNCAF 2007, donde Guatemala se impuso 0-1.

El Salvador y Guatemala con necesidad de puntos

El Salvador llega obligado a sumar para mantener viva su esperanza de clasificación o, al menos, el repechaje. Pero más allá de los números, el equipo busca reconciliarse con su afición, que pese a los tropiezos sigue llenando las gradas y creyendo. "Es matar o morir", dijo Jairo Henríquez antes del encuentro, reflejando el sentir del grupo.

Guatemala también necesita puntos, lo que promete un partido intenso y cargado de emoción. Si la Selecta logra la victoria, no solo cortará dos rachas históricas, sino que también podría despedirse con orgullo del Cuscatlán, antes de que el nuevo estadio nacional chino entre en escena.

Con informmación de elsalvador.com

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalSeguridad vialLluviasredes socialesEE.UU.Real Madrid
