EN VIVO. El Salvador vs. Guatemala - Eliminatorias Concacaf

Esta noche, a partir de las 20:00 horas, el Estadio Cuscatlán será el escenario de un intenso duelo centroamericano entre El Salvador y Guatemala, correspondiente a la cuarta jornada de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. El encuentro promete emociones fuertes, ya que ambos combinados nacionales llegan con la necesidad de sumar tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la próxima cita mundialista. La rivalidad histórica entre estas dos selecciones, unida al ambiente apasionado que se vivirá en San Salvador, convierte este compromiso en uno de los más esperados de la jornada.
Tanto "La Selecta" como la "Bicolor" saben que no hay margen de error en esta fase clasificatoria. Cada punto puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar fuera del sueño mundialista. En el recuerdo reciente, los salvadoreños tienen la ventaja, pues en su último enfrentamiento lograron imponerse 0-1 en el Estadio Cementos Progreso, en la ciudad de Guatemala. Sin embargo, los dirigidos por Luis Fernando Tena llegan con sed de revancha y la ilusión de conseguir un resultado histórico en territorio cuscatleco.