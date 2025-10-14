 EN VIVO. El Salvador vs. Guatemala - Eliminatorias Concacaf
Deportes

EN VIVO. El Salvador-Guatemala por las Eliminatorias Mundialistas 2026

Las selecciones de El Salvador y Guatemala se enfrentan en el Estadio Cuscatlán por las Eliminatorias Mundialistas 2026.

Compartir:
Partido entre Guatemala y El Salvador en el Estadio Cementos Progreso - Alex Meoño
Partido entre Guatemala y El Salvador en el Estadio Cementos Progreso / FOTO: Alex Meoño

Esta noche, a partir de las 20:00 horas, el Estadio Cuscatlán será el escenario de un intenso duelo centroamericano entre El Salvador y Guatemala, correspondiente a la cuarta jornada de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. El encuentro promete emociones fuertes, ya que ambos combinados nacionales llegan con la necesidad de sumar tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la próxima cita mundialista. La rivalidad histórica entre estas dos selecciones, unida al ambiente apasionado que se vivirá en San Salvador, convierte este compromiso en uno de los más esperados de la jornada.

Tanto "La Selecta" como la "Bicolor" saben que no hay margen de error en esta fase clasificatoria. Cada punto puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar fuera del sueño mundialista. En el recuerdo reciente, los salvadoreños tienen la ventaja, pues en su último enfrentamiento lograron imponerse 0-1 en el Estadio Cementos Progreso, en la ciudad de Guatemala. Sin embargo, los dirigidos por Luis Fernando Tena llegan con sed de revancha y la ilusión de conseguir un resultado histórico en territorio cuscatleco.

Foto embed
Partido entre Guatemala y El Salvador en el Estadio Cementos Progreso - Alex Meoño

Posiciones del Grupo A

Standings provided by Sofascore

La previa del partido

Selección de Guatemala a vencer o a morir ante El Salvador

Los dirigidos por Tena van por su primer triunfo en la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

¿Dónde seguir el partido?

En Portada

MP gestiona órdenes de captura por evasión para prófugos de Fraijanes IIt
Nacionales

MP gestiona órdenes de captura por evasión para prófugos de Fraijanes II

08:20 AM, Oct 14
Luis Fernando Tena respalda a Nicholas Hagen t
Deportes

Luis Fernando Tena respalda a Nicholas Hagen

08:25 AM, Oct 14
Lluvias persistirán durante la presente semanat
Nacionales

Lluvias persistirán durante la presente semana

07:40 AM, Oct 14
Padre de Greeicy Rendón es detenido por presunto secuestro y torturat
Farándula

Padre de Greeicy Rendón es detenido por presunto secuestro y tortura

07:47 AM, Oct 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026#liganacionalEstados UnidosLluviasredes socialesSeguridad vialFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos