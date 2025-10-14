 Mundial Sub-20: Argentina-Colombia, duelo de alto voltaje
Deportes

Mundial Sub-20: Argentina-Colombia, duelo de alto voltaje en semifinales

La otra semifinal es entre Marruecos y Francia, ambas se juega este miércoles 15 de octubre.

Compartir:
Argentina y Colombia cierran las semifinales del Mundial Sub-20
Argentina y Colombia cierran las semifinales del Mundial Sub-20 / FOTO: EFE

Argentina y Colombia buscan este miércoles un lugar en la final del Mundial Sub-20 en Chile, en un duelo sudamericano vibrante en el que ambos echarán de menos a dos jugadores clave, ambos por sanción: el creativo albiceleste Maher Carrizo y el goleador colombiano Néiser Villarreal.

El partido de semifinales, que replica la final de la copa América de 2024 que ganó la Argentina de Messi, será la batalla entre una albiceleste impecable que exhibe un récord perfecto de cinco victorias y una Colombia también invicta, pero con dos empates, y que no se rinde a la adversidad.

El equipo dirigido por el argentino Diego Placente quiere recuperar el abolengo y se juega la opción de ir por su séptima corona juvenil, que no ha podido ganar desde 2007, mientras que los guiados por César Torres quieren la gloria de la primera.

"Vinimos por siete finales y aún no hemos hecho historia. La historia se hace llevándonos la copa a Colombia", aseguró el técnico Torres al vencer a España y llevar a Colombia a semifinales luego de 22 años.

Jugadores argentinos se burlan de México tras eliminarlos del Mundial Sub-20 (VIDEO)

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y medios internacionales, generando una ola de críticas sobre la falta de respeto y la deportividad en competiciones juveniles.

Argentina, sólida y contundente en ofensiva, pierde la creatividad del volante de Vélez Sarsfield Carrizo que le daba empuje e imprevisibilidad al ataque, y que además ha marcado tres goles en el torneo.

Colombia, resiliente y con mentalidad ganadora, tiene que reemplazar a su potente goleador Villarreal que suma cinco goles, autor de un triplete ante España en cuartos de final y dos ante Sudáfrica en octavos, que los ayudó a clasificarse.

Ambos jugadores estarán fuera por acumulación de tarjetas amarillas, al igual que el lateral colombiano Carlos Sarabia, mientras que por lesión estará fuera Valente Pierani en Argentina.

La otra semifinal, Marruecos-Francia

Marruecos y Francia disputan este miércoles en la ciudad chilena de Valparaiso la semifinal del Mundial sub-20, en un partido que reedita la semifinal del Mundial absoluto de Catar 2022, pero al que, a diferencia de aquel, los magrebíes llegan con la vitola de favoritos por el juego desplegado.

Los de Mohamed Ouahbi llegan igualmente confiados tras haber atravesado un camino minado con una facilidad y contundencia inesperada: en la senda han derrotado a selecciones del calado de España y Brasil, para alzarse con el liderato del llamado 'grupo de la muerte', o de Estados Unidos, que afrontó el choque de cuartos como favorito al título.

Sólo perdieron con México, que se jugaba el pase a octavos con unos africanos ya clasificados, y convirtieron en casi trámite el cruce en esa misma fase con Corea del Sur, a la que derrotaron con suficiencia.

*Información EFE.

En Portada

Mario Pacay asume como director en funciones del Sistema Penitenciariot
Nacionales

Mario Pacay asume como director en funciones del Sistema Penitenciario

12:41 PM, Oct 14
Cristiano le quita el trono a Carlos Ruiz como máximo goleador de eliminatoriast
Deportes

Cristiano le quita el trono a Carlos Ruiz como máximo goleador de eliminatorias

01:11 PM, Oct 14
Avioneta se desploma en Tecpán Guatemala; hay tres fallecidost
Nacionales

Avioneta se desploma en Tecpán Guatemala; hay tres fallecidos

01:41 PM, Oct 14
Cámara del Agro exige destitución del ministro de Gobernaciónt
Nacionales

Cámara del Agro exige destitución del ministro de Gobernación

11:18 AM, Oct 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalLluviasSeguridad vialFutbol Guatemaltecoredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos