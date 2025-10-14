Mundial Sub-20: Argentina-Colombia, duelo de alto voltaje

Argentina y Colombia buscan este miércoles un lugar en la final del Mundial Sub-20 en Chile, en un duelo sudamericano vibrante en el que ambos echarán de menos a dos jugadores clave, ambos por sanción: el creativo albiceleste Maher Carrizo y el goleador colombiano Néiser Villarreal.
El partido de semifinales, que replica la final de la copa América de 2024 que ganó la Argentina de Messi, será la batalla entre una albiceleste impecable que exhibe un récord perfecto de cinco victorias y una Colombia también invicta, pero con dos empates, y que no se rinde a la adversidad.
El equipo dirigido por el argentino Diego Placente quiere recuperar el abolengo y se juega la opción de ir por su séptima corona juvenil, que no ha podido ganar desde 2007, mientras que los guiados por César Torres quieren la gloria de la primera.
"Vinimos por siete finales y aún no hemos hecho historia. La historia se hace llevándonos la copa a Colombia", aseguró el técnico Torres al vencer a España y llevar a Colombia a semifinales luego de 22 años.
Argentina, sólida y contundente en ofensiva, pierde la creatividad del volante de Vélez Sarsfield Carrizo que le daba empuje e imprevisibilidad al ataque, y que además ha marcado tres goles en el torneo.
Colombia, resiliente y con mentalidad ganadora, tiene que reemplazar a su potente goleador Villarreal que suma cinco goles, autor de un triplete ante España en cuartos de final y dos ante Sudáfrica en octavos, que los ayudó a clasificarse.
Ambos jugadores estarán fuera por acumulación de tarjetas amarillas, al igual que el lateral colombiano Carlos Sarabia, mientras que por lesión estará fuera Valente Pierani en Argentina.
La otra semifinal, Marruecos-Francia
Marruecos y Francia disputan este miércoles en la ciudad chilena de Valparaiso la semifinal del Mundial sub-20, en un partido que reedita la semifinal del Mundial absoluto de Catar 2022, pero al que, a diferencia de aquel, los magrebíes llegan con la vitola de favoritos por el juego desplegado.
Los de Mohamed Ouahbi llegan igualmente confiados tras haber atravesado un camino minado con una facilidad y contundencia inesperada: en la senda han derrotado a selecciones del calado de España y Brasil, para alzarse con el liderato del llamado 'grupo de la muerte', o de Estados Unidos, que afrontó el choque de cuartos como favorito al título.
Sólo perdieron con México, que se jugaba el pase a octavos con unos africanos ya clasificados, y convirtieron en casi trámite el cruce en esa misma fase con Corea del Sur, a la que derrotaron con suficiencia.
*Información EFE.