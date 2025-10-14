San Lorenzo, histórico club argentino, al borde de quebrar

San Lorenzo de Almagro atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia. La Justicia argentina notificó este martes a la dirigencia del club que dispone de un plazo máximo de cinco días para saldar una deuda con el fondo suizo AIS Investment Fund, que asciende a 4.7 millones de dólares. De no hacerlo, el histórico equipo de Boedo podría ser declarado oficialmente en quiebra, lo que pondría en jaque su participación en los torneos nacionales y su futuro institucional.
La situación económica crítica se suma a una profunda crisis dirigencial que explotó el lunes, cuando el presidente Marcelo Moretti se presentó en la sede social del club y debió abandonar el lugar escoltado por la policía. Cientos de socios se manifestaron exigiendo su renuncia, indignados por la falta de transparencia, los malos resultados deportivos y el caos financiero que atraviesa la institución.
La deuda de San Lorenzo
El conflicto judicial con el fondo suizo tiene su origen en el año 2020, tras la transferencia del delantero Adolfo Gaich al CSKA Moscú de Rusia. En aquel momento, bajo la presidencia de Marcelo Tinelli, San Lorenzo había solicitado un préstamo al AIS Investment Fund con el fin de obtener liquidez inmediata, utilizando como garantía los derechos económicos de la operación con el club ruso.
El problema surgió cuando el CSKA Moscú decidió no transferir el dinero directamente al fondo, sino enviarlo al club argentino. Pese a haber recibido el pago, San Lorenzo nunca devolvió el préstamo al AIS Investment Fund. Esto desencadenó una larga disputa legal que, tras varios fallos desfavorables, culminó con una sentencia definitiva en 2024, donde se obligaba al club a pagar 3.938.419,31 dólares más intereses, cifra que hoy asciende a los casi 4.7 millones actuales.
La Justicia determinó que no existen más instancias de apelación, por lo que San Lorenzo deberá reunir la suma exigida en tan solo cinco días para evitar la declaración de quiebra. Los abogados del club venían trabajando en esta causa desde hace más de un año, pero todos los intentos de negociación con el fondo suizo resultaron infructuosos.
En caso de no cumplir con el pago, el club podría perder su personería jurídica y quedar intervenido judicialmente, una situación inédita para una institución de la magnitud del Ciclón, uno de los cinco grandes del fútbol argentino.
El dolor simbólico: la pérdida del Papa Francisco, su hincha más célebre
Este duro momento institucional coincide con el luto que todavía atraviesa la comunidad azulgrana tras el fallecimiento del Papa Francisco, ocurrido el pasado 21 de abril de 2025. Jorge Mario Bergoglio fue, durante toda su vida, un ferviente seguidor de San Lorenzo, club al que acompañó desde su juventud y del que hablaba con orgullo en innumerables entrevistas.
El pontífice llegó a celebrar públicamente los logros del equipo, como la conquista de la Copa Libertadores de América en 2014, e incluso recibió en el Vaticano a los jugadores campeones de aquella histórica campaña. Su partida dejó un vacío simbólico en el corazón de los hinchas, quienes hoy, además del dolor espiritual, enfrentan la angustia de ver a su querido club al borde del colapso financiero.